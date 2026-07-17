Ze Spotify zniknęło 75 milionów utworów. To nie awaria

Spotify usunęło ponad 75 milionów piosenek. To nie była awaria, a celowe działanie – dyrektor platformy zdradził, dlaczego serwis musiał to zrobić.

Nie tylko Tidal i Deezer zrobili wielkie porządki z muzyką AI na platformach streamingowych

W kwietniu 2026 roku informowaliśmy, że muzyka generowana przez sztuczną inteligencję zalewa platformy streamingowe. Według danych każdego dnia w serwisie Deezer udostępnianych jest około 170 tysięcy nowych utworów, a spora część z nich powstała przy udziale AI. Zjawisko to skłoniło właścicieli platform do podjęcia działań.

W tym celu Deezer opracował detektor syntetycznej muzyki, z pomocą którego użytkownik może sprawdzić, czy wygenerowane przez AI utwory znajdują się na wybranej liście piosenek. Co ciekawe – narzędzie jest kompatybilne nie tylko z platformą Deezer, ale też z innymi serwisami streamingowymi.

Z kolei Tidal podjął decyzję o wprowadzeniu nowej polityki dotyczącej AI, w ramach której wygenerowane utwory zostaną zidentyfikowane, a następnie oznaczone specjalną etykietą. Warto podkreślić, że jeśli system wykryje treści mające na celu podszywanie się pod artystów lub grupy muzyczne będą natychmiast usuwane.

Spotify robi wielkie porządki – 75 milionów utworów znika z serwisu

Jednak nie tylko Deezer i Tidal zauważa problem z generowaną muzyką. Dyrektor ds. artystów, marketingu i polityki globalnej w Spotify – Sam Duboff – powiedział, że z serwisu w zeszłym roku usunięto ponad 75 milionów utworów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, które uznano za spam. Pokreślił też, że są to treści mało wymagające, produkowane masowo, przesyłane masowo, to bzdura stworzona przez sztuczną inteligencję. Duboff zauważył również, iż obecna sytuacja dotycząca wykorzystania AI w muzyce stawia Spotify w trudnej sytuacji.

Według dyrektora Spotify istnieją niejasne granice dotyczące zastosowania narzędzi sztucznej inteligencji w tworzeniu muzyki, a kryteria w zakresie legalności nie zostały jasno przedstawione. W efekcie kontrola takich utworów nie jest łatwa. Dodatkowo coraz więcej artystów sięga po narzędzia AI, a dla części z nich są już stałą częścią twórczości.

Sam Duboff zdradził, że codziennie do Spotify dodawanych jest około 100 tysięcy utworów, a firma ma już cały zespół odpowiadający za wykrywanie muzyki AI. Ponadto jego zdaniem sztuczna inteligencja tak naprawdę nie wprowadziła żadnych nowych taktyk spamowych. Po prostu wykorzystała istniejące taktyki spamowe i wyniosła je na nowy poziom.