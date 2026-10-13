Coraz bardziej podoba mi się ten smartfon. Jest tylko jedno „ale”

Smartfony, których używam prywatnie, szybko mnie nudzą, szczególnie że są bardzo podobne konstrukcyjnie do siebie. Niedawno na rynku pojawił się jednak nowy trend, na fali którego zamierza popłynąć coraz więcej producentów. Urządzenie, przygotowywane przez jednego z nich, zapowiada się bardzo interesująco.

To będzie smartfon, jakich mało jest na rynku. Specyfikacja zapowiada się atrakcyjnie

Już w sierpniu ujawniono, że Oppo pracuje nad smartfonem z szerokim ekranem, ale pierwszy taki model zaprezentował ktoś inny. Mowa tu o Huawei Pura X View, który miał premierę w Chinach 7 września 2026 roku. Pojawiła się również informacja, że smartfon z wyświetlaczem o proporcjach 16:10 planuje wprowadzić na rynek też marka Coolpad. Ponadto podobne plany ma mieć także Honor.

Huawei Pura X View (źródło: Huawei)

Jeden z branżowych donosicieli podzielił się informacjami na temat specyfikacji, jaką ma cechować się smartfon Oppo z szerokim ekranem. Konkretniej wyświetlacz w tym modelu będzie miał proporcje 16:9 lub 16:10 przy przekątnej 6,35 cala. Do tego ma odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz i zapewnić rozdzielczość 1,5K.

Chińczycy planują również wykorzystać procesor MediaTeka z serii Dimensity 9000, lecz na tę chwilę nie wiadomo, który konkretnie, a wybór jest naprawdę duży i zależy od tego, jak ostatecznie zamierzają pozycjonować ten model. Bardziej prawdopodobny wydaje się jednak SoC MediaTek Dimensity 9500 lub MediaTek Dimensity 9500s niż MediaTek Dimensity 9600 albo MediaTek Dimensity 9600M, aczkolwiek to wyłącznie subiektywne przypuszczenie.

Smartfon Oppo z szerokim ekranem (który ma mieć szerokość ~81 mm – sam wyświetlacz) zaoferować ma również obiecujące zaplecze fotograficzne, na które złożą się aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, aparat z matrycą 50 Mpix i obiektywem ultraszerokokątnym oraz 200 Mpix teleobiektyw peryskopowy.

Jak będzie nazywał się smartfon Oppo z szerokim ekranem?

Według przywoływanego informatora, pierwszy smartfon Oppo z szerokim ekranem może nazywać się Oppo Reno X. Właśnie dlatego zastosowanie topowego procesora MediaTeka wydaje się mniej prawdopodobne, gdyż seria Reno jest średniopółkowa, a nie flagowa (topowy Reno 16 Pro w Chinach ma SoC MediaTek Dimensity 9500s).

Data premiery nie jest jeszcze znana, podobnie jak dostępność poza Chinami (aczkolwiek raczej nie należy się jej spodziewać).