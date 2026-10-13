Nowy smartfon OnePlusa naprawi błąd poprzednika. I może trafić do Polski

Wczoraj zadebiutował smartfon OnePlus 16, który nie będzie oficjalnie dostępny w Polsce. W przygotowaniu jest jednak również drugi model z tej serii, który już jak najbardziej ma szanse pojawić się w kraju nad Wisłą.

Smartfon OnePlus 16R na horyzoncie. Odda to, co zabrał OnePlus 15R

Smartfon OnePlus 15R został zaprezentowany 17 grudnia 2025 roku, więc pojawienie się informacji o jego bezpośrednim następcy jest całkowicie naturalne i jak najbardziej spodziewane. Duży rąbek tajemnicy uchylił jeden z renomowanych informatorów, Yogesh Brar.

Ujawnił on, że smartfon OnePlus 16R zaoferuje wyświetlacz, który odświeży obraz z częstotliwością nawet 165 Hz – podobnie jak poprzednik. Progresem będzie natomiast nowszy procesor – Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (OnePlus 15R ma układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5).

Do tego smartfon OnePlus 16R ma zasilać akumulator o większej pojemności – ponad 7500 mAh, aczkolwiek w tym obszarze nie będzie to drastyczna zmiana (na plus), jako że OnePlus 15R otrzymał ogniwo 7400 mAh.

Największą zmianą, jak twierdzi przywoływany informator, ma być jednak zaplecze fotograficzne, ponieważ smartfon OnePlus 16R zaoferuje „potrójny aparat 50 Mpix”, w tym teleobiektyw, którego zabrakło w poprzedniku (a który miał smartfon OnePlus 13R).

W tym (kluczowym dla większości klientów) producent zrobi zatem znaczący krok do przodu, ponieważ zapowiada się, że również aparat ultraszerokokątny ma cechować się rozdzielczością 50 Mpix, podczas gdy w poprzedniej generacji ma on 8 Mpix matrycę.

Smartfon OnePlus 16R może być dostępny w Polsce, ale jako inny model

W lipcu 2026 roku OnePlus oficjalnie poinformował, że nie zamierza wprowadzać nowych produktów do Europy, w związku z czym nie należy spodziewać się, że smartfon OnePlus 16R trafi do sprzedaży w Polsce.

Yogesh Brar informuje jednak, że jest on testowany również pod marką Realme, która nie wycofała się z Polski. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że identyczny smartfon będzie dostępny w kraju nad Wisłą, aczkolwiek na tę chwilę nie ma co do tego 100% pewności.