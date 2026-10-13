Oto Google Fitbit Edge. Smartband nowej generacji

Google Fitbit Edge to z jednej strony duchowy następca (popularnej swego czasu) serii Fitbit Charge, a z drugiej – pomost pomiędzy smartwatchem Pixel Watch 5 a bezekranową opaską Fitbit Air, zaprezentowaną w maju 2026 roku. Ma łączyć w sobie szeroką funkcjonalność i subtelną konstrukcję.

Smartband Google Fitbit Edge oficjalnie zadebiutował

Smartband ma wykonany z (recyklingowanego) aluminium korpus, wewnątrz którego zainstalowany został komplet czujników do pomiaru zdrowia i aktywności (w tym pulsometr, pulsoksymetr, akcelerometr, wysokościomierz i termometr), a do tego jeszcze moduł GPS, chip Ambiq AP5 i akumulator o pojemności 65 mAh. Ten ostatni zapewniać ma do 7 dni działania, a jego ładowanie do pełna zajmować około 90 minut.

Na froncie umieszczony został natomiast prawie owalny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,34 cala. Obsługuje tryb Always-on i oferuje automatyczną regulację jasności, przy czym producent nie podał jej maksymalnej wartości. Poza samym ekranem dotykowym do sterowania można wykorzystać także fizyczny przycisk z boku. Całość ma 11,5 mm grubości i waży niespełna 18 gramów (bez paska), a przy tym cechuje się odpornością na pył i wodę w stopniach IP68 i 5 ATM.

Google przekonuje, że opaska dobrze sprawdzi się zarówno na nadgarstkach amatorów, jak i osób trenujących do zawodów. Przeprojektowany interfejs zapewniać ma łatwy i szybki dostęp do wszystkich informacji, statystyk czy powiadomień z telefonu. System zawiera ponad 50 trybów treningowych, ale też praktyczne narzędzia do monitorowania zdrowia i spontanicznej aktywności.

Ile kosztuje opaska Google Fitbit Edge? Cena

Sklepowa premiera opaski Fitbit Edge została zaplanowana na 27 października 2026 roku, ale już teraz trwa jej przedsprzedaż. Do wyboru jest kilka różnych rodzajów wykończeń i wariantów kolorystycznych, a ceny rozpoczynają się od 179 dolarów, co po obecnym kursie przekłada się na ~705 złotych. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle urządzenie dotrze też do Polski.

Google Fitbit Edge – źródło: Google

Aplikacja Google Health właśnie stała się lepsza

Przy okazji aktualizacji doczekała się także aplikacja Google Health. Statystyki skupienia zostały rozszerzone, zakładka Dzisiaj (Today) zyskała dodatkowe opcje personalizacji, ulepszono pamięć Coacha, wprowadzono funkcję rejestrowania posiłków za pomocą szybkiego zdjęcia lub czatu z Coachem, a całość uzupełnia pogłębiona integracja z Apple Health.

Jeszcze w tym miesiącu posiadacze opasek Fitbit Air (to ta bez ekranu) i Fitbit Edge otrzymają w dodatku nowy zestaw narzędzi do monitorowania zdrowia: Google Health Guardian, o ile tylko opłacają subskrypcję Google Health Premium. Kompleksowo bada on poszczególne wskaźniki, aby na początku każdego miesiąca serwować raport pomagający we wczesnym wprowadzaniu dobrych zmian w stylu życia (w sposób dostosowany do danego użytkownika).

Do tego automatyczne śledzenie aktywności staje się dokładniejsze i mniej zawodne. Liczba dyscyplin wykrywanych przez urządzenia z serii Pixel wzrasta z 10 do ponad 100, a ponadto brany pod uwagę jest szerszy kontekst (w tym historia ćwiczeń), aby zwiększyć poprawność detekcji.