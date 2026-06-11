Sprawdź, czy na Twoich playlistach znajduje się muzyka AI. Jest do tego narzędzie

Nie chcesz słuchać muzyki wygenerowanej przez sztuczną inteligencję (AI)? Deezer stworzył narzędzie, które pozwoli Ci się upewnić, że Twoje playlisty są od niej wolne – i to nawet jeśli korzystasz ze Spotify, Apple Music lub jeszcze innego serwisu streamingowego.

Syntetyczna muzyka (generowana przez AI) zalewa serwisy streamingowe

W kwietniu 2026 roku Deezer podzielił się statystykami, według których średnio aż 44% wszystkich piosenek, które lądują każdego dnia w jego katalogu, zostało wygenerowanych przy użyciu sztucznej inteligencji. Przekłada się to na przeszło 2 miliony syntetycznych utworów miesięcznie.

Właściciele serwisu równocześnie podejmują konkretne starania, aby słuchacze mieli pełną świadomość, czy za danym utworem bezpośrednio stoją ludzie, czy też AI. Dlatego stosownie je oznacza, usuwa z rekomendacji, uniemożliwia ich przechowywanie w jakości HD i nakłada na nie demonetyzację.

Detekcja AI w aplikacji Deezer (źródło: Deezer)

Z badania zleconego przez Deezer wynika, że 97% słuchaczy nie potrafi rozróżnić ludzkich piosenek od tworów sztucznej inteligencji, 80% użytkowników uważa, że muzyka wygenerowana przez AI powinna być wyraźnie oznaczona, a 52% respondentów uważa, że na listach przebojów nie powinno być miejsca na muzykę generowaną przez AI.

Biorąc pod uwagę przede wszystkim pierwszą z podanych liczb, oznaczenia mogą mieć sens. Szczególnie że muzyka wygenerowana przez sztuczną inteligencję odpowiada tylko za 1-3% wszystkich dziennych odtworzeń w serwisie Deezer. Co jednak z osobami, które wolą inne usługi? Co ciekawe – właściciele wspomnianej platformy pomyśleli i o nich.

Deezer uruchamia detektor syntetycznej muzyki – sprawdź, czy Twoje playlisty ją zawierają, nawet jeśli korzystasz z innego serwisu

„Żadna inna firma nie poszła jeszcze w nasze ślady, dlatego postanowiliśmy umożliwić wszystkim sprawdzenie, czy ich playlisty zawierają muzykę syntetyczną, niezależnie od platformy streamingowej, z jakiej korzystają” – powiedział dyrektor generalny Deezera, Alexis Lanternier.

Krótko mówiąc: Deezer uruchomił darmowy detektor muzyki wygenerowanej przez sztuczną inteligencję. Jest dostępny w 27 językach (w tym także po polsku) i mogą z niego skorzystać użytkownicy kilkunastu różnych serwisów streamingowych – na liście znajdują się między innymi Spotify, Tidal, Apple Music, YouTube Music czy Soundcloud.

Detektor muzyki AI (screeny: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Wystarczy wejść na stronę narzędzia i zalogować się na swoje konto w danym serwisie streamingowym. Deezer automatycznie rozpocznie importowanie biblioteki, by po chwili sprawdzić, czy na naszych playlistach nie znajdują się czasem utwory wygenerowane przy użyciu AI. Skuteczność wynosi (ponoć) 99%.