Muzyka AI pokonała prawdziwą. Liczby przerażają

Coraz więcej utworów pojawiających się w muzycznych serwisach streamingowych nie jest dziełem prawdziwych artystów, lecz owocem generatywnej sztucznej inteligencji. W czerwcu w usłudze Deezer po raz pierwszy doszło do sytuacji, w której muzyka wygenerowana przez AI odpowiadała za ponad połowę codziennych aktualizacji.

Ponad połowa nowej muzyki w serwisie Deezer to twory AI

W czerwcu 2026 roku każdego dnia do biblioteki Deezera trafiało średnio 90 tysięcy utworów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Liczba jest zatem olbrzymia, ale jeszcze większe wrażenie robi inna statystyka z tym związana. Właściciele usługi podają mianowicie, że oznacza to, że ponad połowa wszystkich nowych utworów dodanych do katalogu w ubiegłym miesiącu nie była dziełem człowieka (a przynajmniej nie bezpośrednio). Do takiej sytuacji doszło po raz pierwszy w historii serwisu.

Deezer jest jednym z serwisów streamingowych, które najgłośniej poruszają temat sztucznej inteligencji w muzyce i podejmują realną walkę z tym zjawiskiem. Dopuszczają dodawanie takich nieludzkich utworów do biblioteki, ale obowiązują w ich przypadku restrykcje. Po pierwsze: na takich piosenkach twórcy nie mogą zarabiać. Po drugie: są one odpowiednio oznaczane, nie pojawiają się w rekomendacjach i są dostępne wyłącznie w jakości SD.

Detekcja AI w aplikacji Deezer (źródło: Deezer)

Po przekroczeniu psychologicznej bariery 50% właściciele usługi Deezer postanowili dodatkowo zintensyfikować działania. Lada moment w życie wejdą nowe reguły, zgodnie z którymi wygenerowane przez AI utwory wykorzystywane do oszustw będą systematycznie usuwane, podobnie jak piosenki, które nie były odtwarzane w okresie ostatnich sześciu miesięcy.

Działania podejmowane przez właścicieli serwisu Deezer są motywowane z jednej strony troską o interesy artystów, z drugiej zaś – oczekiwaniami użytkowników. W badaniu przeprowadzonym na grupie 9000 osób aż 80% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że utwory wygenerowane przez sztuczną inteligencję powinny być wyraźnie oznaczone, a nieco ponad połowa (52%) – że takie piosenki nie powinny trafiać na główne listy przebojów. Tymczasem 97% użytkowników nie zdołało odróżnić muzyki wygenerowanej przez AI od tej, którą stworzył człowiek.

Nie tylko Deezer walczy z muzyką AI

Na oznaczanie muzyki wygenerowanej przez AI niedawno zdecydował się także Tidal. Z kolei Spotify wprowadzi plakietki dla zweryfikowanych artystów. Właściciele tej drugiej usługi ostatnio zrobili też porządek w swojej bibliotece – w newsie sprzed paru dni Natalia podawała, że ze Spotify zniknęło 75 milionów utworów stworzonych przez sztuczną inteligencję, które uznano za spam.

Wracając zaś do Deezera, niedawno udostępnił on narzędzie, pozwalające sprawdzić, czy nasze playlisty zawierają muzykę wygenerowaną przez AI – niezależnie od tego, z której usługi muzycznej korzystamy. Działa w przypadku Deezera (rzecz jasna), ale też serwisów Spotify, Tidal, Apple Music, YouTube Music czy Soundcloud.