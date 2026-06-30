Wielkie sprzątanie w streamingu. Zrobią porządek z muzyką AI

Muzyka generowana przez AI zalewa serwisy streamingowe. Tidal postanowił zrobić z tym porządek. Nie chodzi o całkowite zablokowanie tego typu utworów, ale o szereg rozwiązań, które docenią zarówno użytkownicy, jak i artyści.

Muzyka AI jest wszędzie

Przyznam, że opłacany przeze mnie serwis streamingowy dotychczas nie podrzucił mi żadnego utworu wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. Możliwe jednak, że algorytmy na tyle znają mój gust, że całkiem słusznie podsuwają mi muzykę z czasów, gdy jeszcze nikt nie myślał o wykorzystywaniu generatywnej AI do tworzenia piosenek na swoim komputerze, a tablety i telefony w obecnej formie nie istniały.

Mój przypadek nie oznacza, że problem nie istnieje. Muzyka generowana przez AI zalewa streamingi i cieszy się ogromną popularnością. Oczywiście w samym tym procederze raczej nie ma nic złego. Szczególnie, że pod względem jakości otrzymujemy podobny (a czasem wyższy) poziom w porównaniu do tego, co produkuje tzw. mainstream.

Zdarzają się jednak utwory AI, za pomocą których ktoś podszywa się pod artystów i grupy muzyczne, a także nieco zbytnio „inspiruje się” nie swoim dziełem. Ponadto niektórzy słuchacze mogą po prostu nie życzyć sobie takiej muzyki na playlistach. Cieszy więc, że platformy streamingowe zaczynają coś z tym robić.

Wcześniej dowiedzieliśmy się, że Deezer uruchomił detektor syntetycznej muzyki. Za jego pomocą można sprawdzić, czy playlisty ją zawierają i to nawet, gdy korzystamy z innego serwisu. Natomiast teraz Tidal ogłosił kilka rozwiązań, które w założeniach mają zrobić porządek z muzyką AI.

Detektor muzyki AI (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Tidal wprowadzi nową politykę dotyczącą AI

Nowa polityka dotycząca sztucznej inteligencji wejdzie w życie 15 lipca bieżącego roku. W jej ramach Tidal zamierza identyfikować i oznaczać muzykę generowaną przez AI. Słuchacze w aplikacji zobaczą znaczek „AI” przy tego typu utworach.

W przypadku muzyki AI, która powstała, aby podszywać się pod artystę, grupę muzyczną lub może w innych sposób wprowadzać w błąd słuchacza, Tidal zastosuje bardziej restrykcyjne podejście. Otóż automatyczne narzędzia mają wykrywać i natychmiast usuwać takie utwory.

Ponadto Tidal nie będzie pozwalał na monetyzację muzyki w 100% stworzonej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Powinno to zniechęcić twórców, którzy zalewają internet niskiej jakości treściami AI, licząc na szybkie zarobienie pieniędzy.

Tidal zapowiada, że będzie aktualizował nową politykę w miarę rozwoju technologii. Można więc spodziewać się dalszych zmian związanych z muzyką AI.