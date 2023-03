Kto jest lepszym kierowcą? Posiadacz iPhone’a czy właściciel smartfona z Androidem? Ciekawe badanie

Czy marka posiadanego smartfona może świadczyć o kierowcy? Okazuje się, że tak. Według tego raportu właściciele iPhone’ów gorzej radzą sobie na drodze niż posiadacze telefonów z Androidem, ale ci ostatni też nie są ideałami.

Jakimi kierowcami są właściciele iPhone’ów, a jakimi posiadacze smartfonów z Androidem?

American Trucks opublikowało raport na temat preferencji i zachowań amerykańskich kierowców na podstawie badania, w którym wzięło udział 1000 Amerykanów – 500 posiadaczy iPhone’ów i 500 użytkowników smartfonów z Androidem (średnia wieku wynosiła 38 lat, 56% stanowili mężczyźni, a 44% kobiety). Okazuje się, że Ci pierwsi w większym stopniu są skorzy nie zapinać pasów bezpieczeństwa, jechać z dużą prędkością, słuchać głośno muzyki w aucie i przejechać bez zatrzymania obok znaku STOP. Ci drudzy zaś częściej bez oporów wymienią wiadomości tekstowe. Trzeba jednak zauważyć, że mimo wszystko różnice nie są duże, nawet jeśli często na niekorzyść właścicieli iPhone’ów.

źródło: American Trucks

W trakcie badania zapytano też, jakiej muzyki ankietowani słuchają głośno w swoich samochodach – właściciele smartfonów z Androidem najczęściej wskazywali rock, natomiast posiadacze iPhone’ów pop. Co ciekawe, ci pierwsi słuchają też metalu, zaś drudzy muzyki indie. W obu grupach pojawiły się również hip-hop oraz rap (a także pop i rock, ale gatunki te stanowiły mniejszy odsetek niż w „przeciwnym obozie”).

Jak zachowują się za kółkiem posiadacze iPhone’ów, a jak użytkownicy smartfonów z Androidem?

American Trucks zapytało też, czy zaproszeni do badania Amerykanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy brali udział w wypadku drogowym. Aż 19% właścicieli iPhone’ów odpowiedziało twierdząco i przyznało, że to była ich wina – w przypadku posiadaczy smartfonów z Androidem takiej odpowiedzi udzieliło 16% osób. Z obliczeń wynika, że ci pierwsi aż o 20% częściej mogą spowodować wypadek, podczas gdy w przypadku drugich istnieje o 15% wyższe prawdopodobieństwo, że będą jego uczestnikiem i zostanie on spowodowany przez rozproszonego przez smartfon kierowcę.

Ponadto okazało się, że więcej użytkowników iPhone’ów otrzymało w swoim życiu 5 lub więcej mandatów (o blisko 10% więcej osób w porównaniu do korzystających z Androida). Do tego częściej doświadczają oni „szału drogowego” – więcej posiadaczy smartfonów Apple przyznało się do nieuwagi i bycia pasywno-agresywnym. Użytkownicy Androida też jednak nie są aniołkami – oni z kolei są bardziej skorzy do „konkurencyjnych” zachowań na drodze, przeklinania i przemocy.

fot. Peter Fazekas / Pexels

Platforma American Trucks sprawdziła też znajomość przepisów i znaków drogowych wśród posiadaczy iPhone’ów i smartfonów z Androidem. Okazało się, że ci pierwsi częściej odpowiadali poprawnie. To zaskakujące, mając w pamięci fakt, że powodują więcej wypadków.

Mimo wszystko przeprowadzone badanie nie odpowiada jednoznacznie na pytanie o to, kto jest lepszym kierowcą, szczególnie że nie podano, jakimi dokładnie kryteriami kierowano się, tworząc badaną grupę 1000 Amerykanów, więc nie możemy powiedzieć, że była ona reprezentatywna. Posiadany smartfon na pewno tego nie determinuje – wyniki przedstawione należy traktować wyłącznie jako ciekawostkę.