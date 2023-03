Redmi Watch 3 debiutuje w Polsce. To stylowy smartwatch w dobrej cenie

Redmi Watch 3 to stylowy smartwatch dla aktywnych użytkowników, który właśnie debiutuje w Polsce. To warty uwagi sprzęt, na który musieliśmy jednak trochę poczekać, bo od jego światowej premiery minęło już trochę czasu. Co oferuje?

Stylowy design

Redmi Watch 3 zadebiutował na chińskim rynku już w grudniu zeszłego roku, więc minęło trochę czasu zanim ten sprzęt trafił do Polski. Nie narzekamy jednak, bo oto mamy przed sobą całkiem solidny zegarek!

Zacznijmy od designu tego urządzenia, który zdecydowanie może się podobać. Mamy tutaj do czynienia z kopertą zbliżoną kształtem do kwadratu z zaokrąglonymi rogami i metalowym wykończeniem.

Smartwatch występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. Obie prezentują się naprawdę elegancko. Na prawym brzegu koperty znalazł się przycisk home. Krótko mówiąc – Redmi Watch 3 wygląda na droższy, niż jest w rzeczywistości.

Redmi Watch 3 (źródło: materiały prasowe producenta)

Redmi Watch 3 – specyfikacja

Producent wyposażył smartfon w 1,75-calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED oferujący rozdzielczość 390 x 450 pikseli, odświeżanie 60 Hz i jasność na poziomie nawet 600 nitów. Dzięki temu nie powinno być problemów z czytelnością ekranu, nawet w pełnym słońcu. Warto wspomnieć, że w urządzeniu jest dostępny także tryb Always on Display.

Na pokładzie znalazły się sensory przeznaczone do pomiaru tętna oraz natleniania krwi, a także czujniki takie jak akcelerometr, żyroskop, sensor magnetyczny oraz moduł GPS. Dzięki akumulatorowi o pojemności 289 mAh smartwatch ma zapewnić do 12 dni pracy przy „typowym” użytkowaniu.

Redmi Watch 3 (źródło: materiały prasowe producenta)

Konstrukcja Redmi Watch 3 może pochwalić się klasą wodoodporności 5 ATM, dzięki temu bez przeszkód można uprawiać z nim sport, nawet w trudnych warunkach. Do dyspozycji użytkowników producent oddał aż 121 trybów sportowych, w tym 6 automatycznie rozpoznawalnych trybów ćwiczeń.

Przydatną funkcją może okazać się również możliwość przeprowadzania rozmów za pomocą zegarka – oczywiście, pod warunkiem że jest on sparowany ze smartfonem za pomocą Bluetooth. Producent zapewnia, że wbudowany głośnik odtwarza dźwięk wysokiej jakości. Do lepszej jakości rozmów ma przyczynić się również mikrofon z funkcją redukcji szumów otoczenia. Niestety, w Redmi Watch 3 nie znajdziemy modułu NFC, który moglibyśmy wykorzystać do płatności zbliżeniowych.

Cena i dostępność

Muszę przyznać, że design oraz specyfikacja tego sprzętu wygląda całkiem dobrze. Kiedy jeszcze połączymy to z ceną, zaczyna wyglądać to jeszcze lepiej. Redmi Watch 3 może być ciekawą propozycją dla wszystkich, którzy np. chcą zacząć swoją przygodę ze smartwatchami, jednocześnie nie wydając na urządzenie zbyt dużo pieniędzy.

Smartwatch Redmi jest dostępny w sprzedaży w naszym kraju od dzisiaj, a szukać możecie go w sklepach Xiaomi Mi-Home.pl, Mi-Store.pl i MiMarkt.pl oraz w sieciach sklepów z elektroniką. Jego cena została przez producenta ustalona na 449 złotych.