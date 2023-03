Poznajcie nowy styl wizualny produktów Nokia! Szczęka opada

Nokia nie jest już tą samą firmą, którą znają najstarsi wyjadacze rynku mobilnego. Nie zajmuje się już produkcją telefonów, a cały biznes mobilny powierzyła firmom zewnętrznym. Jednak wciąż może mieć wpływ na nasze codzienne użytkowanie smartfonów. Jak?

Nokia Pure – nowy, czysty język wizualny

Nie tak dawno Nokia zaprezentowała nowe logo firmy, które ma wskazywać parcie ku nowoczesności. Okazuje się, że był to tylko początek, a elementy nowego stylu projektowego pojawią się we wszystkich usługach i produktach marki. I prezentują się naprawdę nieźle!

Nokia Pure (fot. Nokia)

Firma opracowała od podstaw cały język wizualny, który ma bez pudła wskazywać, że oto mamy do czynienia z rzeczami związanymi z Nokią. Najwyraźniej zyska on zastosowanie w jednej z przyszłych wersji nakładek systemowych w smartfonach. Można tak przypuszczać, bo na stronie projektu, na wielu grafikach ikony i interfejs wyświetlane są na ekranach urządzeń mobilnych.

Między innymi ikony doczekały się ogromnych zmian – w porównaniu z domyślnymi ikonkami z Androida. Eleganckie, proste linie widoczne są właściwie na każdym kroku. Styl jest niemalże do bólu czysty, nieprzeładowany kolorami i nie razi nimi w oczy – zarówno w trybie dziennym, jak i w trybach nocnych.

Nokia Pure (fot. Nokia)

Nokia jest zdania, że skupienie się na prostocie umożliwia przekazywanie komunikatów użytkownikom w niezmącony niepotrzebnymi „przeszkadzajkami” sposób. Proste formy geometryczne, mocno przesunięte ku niebieskiemu, stonowane barwy i elementy przezroczystości – to coś, co już kiedyś widzieliśmy, na przykład w nakładkach systemowych dla smartfonów konkurencji. Nokia ma jednak doprowadzić swój styl do perfekcji.

Nokia Pure (fot. Nokia)

Strona projektu Nokia Pure jest wypełniona po brzegi grafikami prezentującymi podstawy tego nowego języka wizualnego. Jego zastosowanie miałoby rozciągać się od aplikacji dostępnych na desktopy, przez interfejsy systemowe tabletów i smartfonów, aż po urządzenia pokroju smartwatchy, a nawet inteligentnych głośników z wyświetlaczami.

Wśród tych wszystkich „ochów i achów”, nie ma jednak nawet słowa o tym, kiedy moglibyśmy się spodziewać produktu, który mógłby charakteryzować się działaniem na oprogramowaniu stosującym zasady języka wizualnego Nokia Pure. Oby firmie nie zeszło z wprowadzaniem go tak długo, jak Microsoftowi wdrażanie Fluent Design. Gigant z Redmond pokazywał niestworzone rzeczy podczas prezentowania tego języka wizualnego w… 2017 roku, a na niektóre z jego elementów wciąż czekamy w Windows 11.