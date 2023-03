Znamy datę premiery iOS 17! Apple ogłosiło termin konferencji WWDC 2023

Zdecydowanie na to wydarzenie czeka wielu fanów Apple. Firma Tima Cooka podała datę tegorocznego WWDC, na którym pokazany zostanie iOS 17 i inne nowości. Co ciekawe, nieoficjalnie mówi się o premierze pierwszego zestawu AR/VR.

WWDC 2023 – czego należy się spodziewać?

Apple zazwyczaj w ciągu roku organizuje kilka konferencji, na których przedstawiane są nowości, zarówno te sprzętowe, jak i związane z oprogramowaniem. WWDC skupiony jest przede wszystkim na oprogramowaniu, a dla wielu osób największą atrakcją jest główny punkt wydarzenia, na którym prezentowane są nowe wersje systemów operacyjnych, a czasami również nowości sprzętowe.

Zdecydowanie jedną z gwiazd WWDC 2023 będzie iOS 17, który może okazać się ciekawszą aktualizacją niż dotychczas sądziliśmy. Otóż ostatnie przecieki wskazują, że Apple jednak wprowadzi większy zestaw nowości. Nie należy jednak nastawiać się na naprawdę duże zmiany, a raczej na udoskonalenie już obecnych rozwiązań i dodanie kilku nowych funkcji. Podobną politykę, jeśli chodzi o zmiany i nowe funkcje, powinniśmy zobaczyć również w przypadku innych systemów operacyjnych – iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 i tvOS 17.

Owszem, iOS 17 będzie jedną z gwiazd, ale niekoniecznie może okazać się tą największą. Otóż nieoficjalnie mówi się, że Apple planuje pokazać swój pierwszy headset AR/VR. Może jednak nie być to sprzęt skierowany typowo na rynek konsumencki. Zamiast tego gogle Apple mogą być głównie urządzeniem dla programistów, a także wszystkich tych, którzy będą chcieli zapoznać się ze wczesną wersją nowego systemu AR/VR. Cena prawdopodobnie będzie naprawdę wysoka.

Możliwe, że zespół Tima Cooka zdecyduje się pokazać jeszcze Maka Pro, 15-calowego MacBooka Air i inne sprzętowe nowości. Oczywiście wszystkie prezentowane komputery będą wyposażone w autorskie układy ARM – niektóre źródła wskazują na premierę procesora Apple M3.

WWDC 2023 – kiedy główna konferencja?

Całe wydarzenie, jak wynika z opublikowanej informacji, potrwa od 5 do 9 czerwca 2023 roku. Będzie składać się nie tylko z głównej konferencji, ale również z szeregu mniejszych transmisji i szkoleń, które będą skierowane głównie dla programistów. Dodatkowo jednym z elementów ma być konkurs Swift Student Challenge adresowany do uczących się jeszcze deweloperów. To jeden z wielu programów Apple mających na celu wspierać rozwój deweloperów i uczniów w każdym wieku, którzy uwielbiają kodować. Zainteresowani uczniowie mogą przesyłać zgłoszenia do 19 kwietnia, a więcej informacji o konkursie znajdzie na stronie Swift Student Challenge.

Myślę, że dla wielu z Was najciekawsza będzie główna część wydarzenia, poświęcona nowościom w systemach operacyjnych i ewentualnie sprzęcie. Odbędzie się ona w poniedziałek, 5 czerwca 2023 roku. Będzie ją można śledzić na stronie Apple, a także na oficjalnym kanale firmy na YouTube.