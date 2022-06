Samsung chyba czyści magazyny przed premierą Galaxy Z Flip 4, który nie będzie się diametralnie różnił od Galaxy Z Flip 3. Właśnie dlatego niekoniecznie trzeba czekać na premierę nowego modelu, szczególnie gdy można kupić obecnie dostępny w takiej cenie!

CO ZA PROMOCJA! Samsung Galaxy Z Flip 3 w nieprawdopodobnie niskiej cenie

W przeszłości pojawiło się mnóstwo, ale to naprawdę MNÓSTWO promocji na Galaxy Z Flip 3. Wczoraj zakończyła się oferta, w ramach której dorzucano do tego smartfona smartwatch Galaxy Watch 4 (Bluetooth) za darmo lub za złotówkę (w zależności od sklepu). Osoby, które nie skorzystały z tej promocji, teraz po prostu nie mogą już sobie odmówić kupienia tego składanego smartfona.

Od dziś Samsung Galaxy Z Flip 3 jest bowiem dostępny w szokująco niskich cenach: 3299 złotych za wersję z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej oraz 3499 złotych za wariant z 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci. W obu przypadkach to aż o 1500 złotych taniej względem ceny początkowej!

Samsung Galaxy Z Flip 3 od 3299 złotych w Orange (fot. Tabletowo.pl)

Co ważne, smartfon jest sprzedawany w tej cenie w kilku sklepach z elektroniką (m.in. Media Expert) i u wybranych operatorów (m.in. Orange), więc możecie go kupić tam, gdzie Wam najbardziej pasuje. A jeśli już podejmiecie decyzję o zakupie tego smartfona, warto przejść na stronę sklepu przez letyshops, ponieważ wówczas część wydanych przez Was pieniędzy wróci na Wasze konto, więc zaoszczędzicie jeszcze więcej!

Dlaczego warto kupić model Samsung Galaxy Z Flip 3 a nie Galaxy Z Flip 4?

Przykro to mówić, ale Galaxy Z Flip 4 nie przyniesie rewolucyjnych zmian – największą będzie nowy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 i akumulator o minimalnie większej pojemności. Poza tym, również pod względem designu, smartfon ma być bardzo podobny do obecnie dostępnego w sklepach modelu.

Niewykluczone, że to ostatnia taka promocja, ponieważ Samsung podobno zaprezentuje Galaxy Z Flip 4 już 10 sierpnia 2022 roku. Możliwe zatem, że producent czyści magazyny z Galaxy Z Flip 3, aby zrobić miejsce na kolejną generację. Taka oferta może się więc już nie powtórzyć.