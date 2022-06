Już za 2 tygodnie kupisz ten tablet za ~800 złotych

W sklepach można znaleźć zarówno bardzo tanie, jak i bardzo drogie tablety. Ten zalicza się to tych bardziej przystępnych cenowo, ponieważ będzie dostępny już za niewiele 800 złotych. Nareszcie dowiedzieliśmy się, kiedy trafi do sprzedaży.

Wiemy, kiedy tablet Teclast M40 Air trafi do sprzedaży i ile będzie kosztował (dostępność, cena)

Teclast M40 Air oficjalnie ujrzał światło dzienne już pod koniec zeszłego miesiąca, ale wówczas nie dowiedzieliśmy się, kiedy trafi do sprzedaży i ile będzie kosztował. Nie musieliśmy jednak długo czekać na te informacje. Co więcej, urządzenie będzie dostępne jeszcze w tym miesiącu – jego sprzedaż rozpocznie się na platformie AliExpress od 27 czerwca 2022 roku, czyli już za dwa tygodnie.

Jednocześnie dowiedzieliśmy się, ile klienci będą musieli zapłacić za ten tablet – sugerowana cena modelu Telcast M40 Air została ustalona na 189 dolarów, co przy obecnym kursie jest równowartością ~820 złotych. Zainteresowani tym urządzeniem powinni go szukać w oficjalnym sklepie marki Teclast na AliExpress.

Teclast M40 Air (źródło: Teclast)

Co oferuje tablet Teclast M40 Air? (specyfikacja)

Chociaż nie jest to high-endowy tablet, to jego specyfikacja (pomimo niewygórowanej ceny) jest naprawdę mocna. Właściwie można jedynie wytknąć producentowi, że zastosował dość leciwy procesor MediaTek Helio P60. Z drugiej strony do jego wydajności (przynajmniej w benchmarkach) trudno mieć większe zastrzeżenia – jest w porządku (aczkolwiek – jak to się mówi – bez szału).

Mimo wszystko można się spodziewać, że tablet bez problemu poradzi sobie z powierzanymi mu zadaniami i będzie godnie służył jako narzędzie do przeglądania internetu i szeroko pojętej rozrywki. Szczególnie że wyposażono go również w dużo pamięci operacyjnej (8 GB RAM) i wbudowanej (128 GB), na dodatek typu UFS 2.1.

Tablet oferuje też wyświetlacz IPS o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1920×1200 pikseli oraz jasności 300 nitów. Całość ma tylko 7,8 mm grubości i waży 430 gramów. Obudowa urządzenia jest metalowa. Ponadto na pokładzie Teclast M40 Air znajdują się dwa aparaty (5 Mpix na przodzie i 8 Mpix z diodą doświetlającą na tyle), dwa sloty na karty SIM w formacie nano (modem 4G LTE; wsparcie dla rozmów w technologii VoLTE), a także GNSS (GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Beidou).

Teclast M40 Air (źródło: Teclast)

Tablet fabrycznie pracuje na systemie Android 11, a zasili go akumulator o pojemności 6000 mAh, który będzie można naładować przewodowo z mocą 18 W (przez port USB-C; ładowarka w zestawie).