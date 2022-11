O nowym smartwatchu Motoroli wiemy więcej, niż chciałby producent

W zeszłym miesiącu pojawiła się informacja o nadchodzącym smartwatchu moto watch 200, produkowanym przez eBuyNow. Miał to być pierwszy prostokątny „inteligentny zegarek” z logiem Motorola. Teraz okazuje się jednak, że wyprzedzić może go moto watch 70, który również ma niespotykany dotychczas w ofercie marki kształt ekranu.

Budżetowy smartwatch Motoroli

Na kanadyjskiej stronie BestBuy pojawiła się właśnie oferta ze smartwatchem Motorola moto watch 70. Jest to prawdopodobnie błąd, gdyż marka należąca do Lenovo nie pochwaliła się jeszcze premierą nowego urządzenia z kategorii wearables.

Dzięki tej ofercie możemy natomiast dowiedzieć się wcześniej, co zaoferuje moto watch 70, bo sprzedawca umieścił w opisie dokładną specyfikację urządzenia. Widnieje tam również zdjęcie produktu (powyżej), więc możemy poznać też jego wygląd.

Motorola moto watch 70 – specyfikacja techniczna

Wyświetlacz nowego smartwatcha Motoroli ma przekątną 1,69 cala oraz rozdzielczość 240 x 280 pikseli. Czarna obudowa wykonana jest ze stopu cynku, zaś czarny pasek z silikonu. Urządzenie jest w stanie mierzyć tętno i natlenienie krwi użytkownika, a także ilość kroków i pokonany dystans.

Ponadto Motorola moto watch 70 ma wbudowany GPS, a także 23 wgrane tryby ćwiczeń. Akumulator ma wytrzymać 14 godzin ciągłego użytkowania na jednym ładowaniu, natomiast naładowanie go zajmuje około dwie godziny. Co natomiast bardzo ciekawe, to że podczas standardowego użytkowania bateria powinna wytrzymać nawet do 10 dni.

Dodatkowo smartwatch ten ma certyfikat IP67, co pozwala na krótkotrwałe zanurzenie go w wodzie. Za jego działanie nie odpowiada Wear OS, a standardowy system spotykany w tańszych smartwatchach – takich jak Motorola moto watch 100.

Dostępność i cena

Jako że zegarek Motorola moto watch 70 pojawił się na kanadyjskiej stronie, spodziewać się można jego debiutu na tamtym rynku. Nie wiadomo natomiast, czy trafi on również do Europy, w tym do Polski.

Jego cena na BestBuy.ca to 99,99 dolarów kanadyjskich, czyli około 350 złotych. Oznacza to, że jest to stosunkowo budżetowy produkt, który ma wykonywać podstawowe pomiary i pokazywać godzinę, ale nic poza tym. Nie da się go jeszcze kupić, natomiast skoro pojawił się już na stronie, to jego premiera jest zapewne blisko.