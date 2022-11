Tego jeszcze nie było! TikTok wbudowany w przeglądarkę

TikTok to bez wątpienia obecnie jeden z najpopularniejszych portali społecznościowych, który potrafi zatrzymać użytkowników przed ekranami na naprawdę długie godziny. Twórcy przeglądarki Opera nie mogli przegapić takiej okazji.

TikTok-owa Opera

Twórcy przeglądarki internetowej Opera przeprowadzili ankietę wśród swoich użytkowników. Dla jednych jej wyniki mogą być sporym zaskoczeniem, a dla innych – wręcz przeciwnie. Według ankiety 65% osób w wieku od 18 do 35 lat, które korzystają z TikToka chciałoby używać go również w przeglądarce na komputerze. Opera postanowiła więc sprostać oczekiwaniom swoich użytkowników i na pasku bocznym obok skrótów do Instagrama, Twittera czy WhatsAppa znalazł się również TikTok.

Opera twierdzi, że jest jedyną przeglądarką, która zintegrowała TikTok z paskiem bocznym. Dzięki wprowadzeniu takiego rozwiązania użytkownicy, żeby pooglądać krótkie filmy znajdujące się na tej platformie, nie muszą już sięgać po swojego smartfona lub używać przeglądarkowej wersji platformy w innej karcie. Wystarczy, że klikną w ikonę znajdującą się na pasku bocznym. Wbudowana w Operę przeglądarka umożliwią również łatwe publikowanie treści na platformie bezpośrednio z komputera.

źródło: Opera

W informacji Opery o nowej funkcji można znaleźć również przykłady kiedy może być ona szczególnie użyteczna: Co zrobić, jeśli próbujesz gotować z nowego przepisu i potrzebujesz wolnych rąk, a dodatkowo nie chcesz pobrudzić tłustymi palcami całego telefonu? Szczerze mówiąc nie wiem czy to najlepszy przykład… zamiast pobrudzonego tłustymi palcami telefonu będziemy mieć teraz nienajczystszy monitor, gładzik lub myszkę komputera 😉

Twórcy przeglądarki przypominają, że uzyskując dostęp do TikToka za pośrednictwem Opery, nie udostępniasz więcej danych niż w przypadku witryny internetowej, a dodatkowo w każdej chwili użytkownicy mają możliwość włączenia wbudowanego w przeglądarkę ad-blocka lub VPN.

Jak włączyć nową funkcję?

Żeby korzystać z TikToka w nowej formie przede wszystkim najpierw musisz być użytkownikiem przeglądarki Opera. Jeśli już nim jesteś to wystarczy, że klikniesz w trzy kropki znajdujące się u dołu paska bocznego. Następnie należy przejść do sekcji Komunikatory i włączyć TikToka.

Po wykonaniu tych kilku prostych kroków użytkownicy mogą otworzyć pasek boczny i przeglądać swoją kartę Dla Ciebie po lewej stronie ekranu, a w każdej chwili jednym kliknięciem wrócić do tego, co obecnie mają otwarte w przeglądarce.