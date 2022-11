WhatsApp w końcu pozwala wysłać wiadomość do samego siebie

WhatsApp nieprzerwanie pozostaje jednym z najbardziej popularnych komunikatorów na świecie, który trzyma przy sobie ogromną bazę użytkowników. Jednym z powodów, dla których tak jest, może być fakt, że twórcy nieustannie wprowadzają nowe funkcje. W najnowszej aktualizacji, mamy do czynienia z czymś, o co od dawna zabiegało wiele osób.

WhatsApp z nowością w stabilnej wersji

Jak podaje portal WABetaInfo, do stabilnego wydania aplikacji WhatsApp na iOS trafiła nowość, którą już wcześniej widzieliśmy w wersji beta. Dzięki najnowszej aktualizacji, w końcu stanie się możliwe wysłanie wiadomości do samego siebie – w tym celu wystarczy wybrać swój numer z listy kontaktowej i można rozpocząć czat.

Najnowsza wersja aplikacji na iOS oznaczona numerem 22.23.74 właśnie została udostępniona i użytkownicy systematycznie ją instalują. Po aktualizacji, dostępna staje się możliwość znalezienia na liście swojego osobistego kontaktu.

Warto dodać, że wiadomości wysłane do samego siebie również są szyfrowane end-to-end, co oznacza, że nikt, nawet WhatsApp, nie zobaczy tego, co chcemy sobie w tym miejscu „zanotować”. Pamiętać należy jednak, że takie wiadomości będą widoczne na wszystkich połączonych urządzeniach.

Nie widzisz tej funkcji pomimo aktualizacji?

Z informacji wynika, że niezbędnym do zadziałania nowej funkcji jest posiadanie powyższej, najnowszej wersji aplikacji. Nie jest to jednak jedyny warunek. Okazuje się, że niektórzy użytkownicy, pomimo aktualizacji, nadal nie widzą nowości.

Wiele wskazuje na to, że nowa funkcja czatowania ze samym sobą, musi też być aktywowana po stronie serwera. Oznacza to, że wdrażanie funkcji może chwilę zająć, ale już niebawem, wszyscy zainteresowani otrzymają nowa możliwość – mówi się, że może to potrwać do kilku dni.