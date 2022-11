Volkswagen chwali się sprzedażą elektryków, ale do Tesli wciąż sporo brakuje

Głównym filarem przychodów Volkswagena nadal pozostają auta napędzane silnikami spalinowymi. Warto jednak odnotować, że elektryczna rodzina ID. spotkała się z całkiem dobrym przyjęciem na rynku.

Sprzedaż elektryków z rodziny Volkswagen ID.

Jak przed chwilą wspomniałem, niemiecki koncern motoryzacyjny wciąż sprzedaje przede wszystkich samochody spalinowe. W minionym roku, który ze względu na sytuację na świecie, a także problemy z łańcuchami dostaw był dość trudny dla firmy, łączne dostawy wyniosły prawie 5 milionów aut, z czego znaczną większość stanowiły modele z silnikami spalinowymi.

Jak jednak wygląda sprzedaż elektryków z rodziny ID., która docelowo ma być przyszłością Volkswagena? Okazuje się, że jest całkiem dobrze, aczkolwiek wciąż daleko do chociażby Tesli, która w 2021 roku dostarczyła do klientów prawie 1 milion aut elektrycznych.

Natomiast niemiecki koncern właśnie pochwalił się, że od wprowadzenia do sprzedaży pierwszego przedstawiciela nowych elektryków, czyli Volkswagena ID.3, dostarczono już do klientów 500 tys. samochodów elektrycznych z „ID.” w nazwie.

Wypada zaznaczyć, że ID.3 został zaprezentowany w 2019 roku, a pierwsze egzemplarze zaczęły docierać do kierowców w drugiej połowie 2020 roku. Oznacza to, że 500 tys. przedstawicieli rodziny ID. znalazło nabywców w około 2 lata.

Co dalej?

Jeśli strategia Volkswagena zostanie zrealizowana, a wszystko na to wskazuje, to sprzedaż w pełni elektrycznych modeli będzie cały czas rosnąć. Warto dodać, że bank zamówień na modele ID. wynosi obecnie 135 tys. egzemplarzy (+65% względem 2021 roku) i firma stara się jak najszybciej zrealizować dostawy.

Oczywiście to dopiero początek elektrycznej rewolucji. Volkswagen zamierza od 2033 roku produkować wyłącznie samochody elektryczne w Europie, a już w 2030 roku mają one stanowić 70% sprzedaży na Starym Kontynencie. Natomiast w USA i Chinach firma dąży do zwiększenia udziału pojazdów elektrycznych do poziomu ponad 50% w tym samym okresie.

Elektryczna rodzina ID. składa się już z kilku modeli – ID.3, ID.4, ID.5 i oferowanego tylko w Chinach ID.6. Niedawno do rodzinki dołączył ID. Buzz, a w planach jest wprowadzenie 10 nowych elektryków do 2026 roku.