5G za darmo w Orange na kartę. Jak aktywować usługę?

Operatorzy robią co mogą, by spopularyzować korzystanie z sieci 5G. W zasadzie każda duża sieć proponuje już plany abonamentowe, w których używanie 5G jest możliwe. Pojawiają się także oferty na kartę umożliwiające połączenie się z siecią najnowszej generacji. Kolejną taką propozycję przygotowało Orange.

Orange na kartę z siecią 5G

O sieci 5. generacji pisałem kilka dni temu, kiedy to powoływałem się na badania, o tym w jakiej perspektywie czasu 5G wejdzie na dobre pod strzechy. W Polsce 5G oferują już wszystkie sieci komórkowe, ale z racji braku rozdysponowania przez Urząd Komunikacji Elektronicznej odpowiednich częstotliwości, operatorzy wykorzystują obecnie posiadane pasma, używane m.in. na potrzeby LTE. W efekcie, oferowana szybkość internetu nie robi aż tak dużego wrażenia.

Zarówno Plus, Play, jak i T-Mobile już od jakiegoś czasu pozwalają na korzystanie z dobrodziejstw 5G w ofertach na kartę po wybraniu stosownej taryfy. Teraz, do tej trójcy dołącza Orange, które w ramach promocji włączyło wszystkim użytkownikom ofert na kartę możliwość używania sieci 5. generacji. Warunkiem jest tylko bycie w zasięgu tej sieci i posiadanie urządzenia obsługującego 5G.

Promocja ta potrwa tylko do końca roku. Jeśli po tym czasie klient nadal będzie chciał korzystać z 5G, może to zrobić włączając usługę „5G Pass” kosztującą 5 zł miesięcznie. Aktywacji można dokonać w aplikacji Mój Orange oraz SMS-em o treści 5G pod numer 595.

źródło: Orange

Orange przygotowało także ofertę powitalną dla nowych klientów. Każdy, kto dołączy do Orange na kartę zyska dostęp do 5G Pass za darmo na 3 miesiące. Jednocześnie firma wprowadza nową taryfę na kartę. Otrzymujemy w niej rozmowy i SMS bez limitu, 5G, 20 GB internetu i Social Pass, czyli darmowy transfer na portale społecznościowe w cenie 39 złotych miesięcznie.

Jak oferta Orange wypada na tle konkurencji?

W Play do wyboru mamy dwie taryfy na kartę z 5G – Solo XL i Solo XXL Next. W obu otrzymujemy rozmowy i SMS bez limitu, a do dyspozycji transfer „bez limitu” z lejkiem 40 GB w pełnej prędkości w taryfie XL oraz 50 GB w taryfie XXL. Oferty te kosztują odpowiednio 35 złotych i 40 złotych miesięcznie.

T-Mobile ma jedną taką ofertę. W „Bez limitu XL” i w cenie 39 złotych miesięcznie otrzymujemy 40 GB internetu i standardowo: rozmowy i SMS bez limitu. Plus także daje nam do wyboru jedną taryfę na kartę z 5G. Za 40 złotych miesięcznie do dyspozycji mamy paczkę 35 GB oraz tak, jak wszędzie – rozmowy i SMS-y bez limitów.