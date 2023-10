Szukasz taniego tabletu? Właśnie jest promocja na taki

Tablet realme Pad jest dostępny na rynku od ponad dwóch lat i doczekał się już bezpośredniego następcy, ale wciąż można go kupić. I teraz nadarza się okazja, żeby zapłacić za niego mniej, jednak ta promocja wkrótce się skończy.

Promocja na tani tablet

W jednym z oficjalnych sklepów z urządzeniami marki realme dostępna jest promocja, w ramach której można kupić tablet realme Pad w wersji z 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej za 499 złotych. Nie jest to zatem duża kwota, jednak nie ma dużo czasu do namysłu, gdyż promocja jest ograniczona czasowo.

Tablet realme Pad będzie bowiem dostępny w sklepie realme za 499 złotych tylko do godziny 17:00 dnia 30 października 2023 roku – później jego cena wzrośnie, aczkolwiek nie wiadomo, do jakiego poziomu, ponieważ najniższa z ostatnich 30 dni to 699 złotych, a regularna aż 999 złotych. W drugim z oficjalnych sklepów z urządzeniami marki ten sam model sprzedawany jest za 599 złotych.

Co oferuje realme Pad za 499 złotych?

Oprócz 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB, na pokładzie tego tabletu znajdują się też procesor MediaTek Helio G80 2,0 GHz (12 nm) oraz akumulator o pojemności 7100 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą 18 W.

8 Ocena

realme Pad ma również 10,4 calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 2000×1200 pikseli (224 ppi), który odświeża obraz ze standardową częstotliwością 60 Hz i zajmuje 82,51% powierzchni panelu górnego (screen-to-body ratio). Całe urządzenie ma natomiast wymiary 246,1×155,9×6,9 mm i waży 440 gramów.

Ponadto realme Pad oferuje jeszcze 3,5 mm złącze słuchawkowe, GPS, aparat 8 Mpix na tyle oraz cztery głośniki z Dolby Atmos i Hi-Res Audio. Tablet zadebiutował z systemem Android 11, ale producent obiecał mu aktualizację do Androida 12 (i na tym Androidzie się skończy).