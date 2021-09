Cena realme Pad skrada serce, ale specyfikacja nie do końca

Marka realme zaprezentowała swój pierwszy tablet i spodziewaliśmy się świetnie wyposażonego urządzenia w przystępnej cenie. Ta ostatnia faktycznie jest atrakcyjna, ale specyfikacja realme Pad już niekoniecznie wszystkich może usatysfakcjonować.

Tablet realme Pad może się podobać

Wizualnie pierwszy tablet marki realme jest bez zastrzeżeń – wygląda elegancko i atrakcyjnie. Ramki wokół wyświetlacza są bowiem relatywnie wąskie (deklarowany przez producenta screen-to-body ratio wynosi 82,5%) i na dodatek symetryczne. Z kolei na panelu tylnym znalazł się zwracający uwagę, aczkolwiek nie bijący po oczach akcent w postaci linii w nieco innym odcieniu niż reszta powierzchni.

źródło: realme

Co więcej, realme Pad ma grubość zaledwie 6,9 mm i waży 440 gramów, zatem jest bardzo smukły i lekki. Obudowa tabletu wykonana jest z metalu. Do jego designu nie można więc mieć żadnych zastrzeżeń, aczkolwiek oczywiście nie każdemu musi się on podobać.

Specyfikacja realme Pad

Specyfikacja realme Pad jest natomiast dość… nieregularna, bo choć ma wiele mocnych stron, to te słabsze też się znajdą i mimo że jest ich niewiele, to mogą skutecznie zniechęcić do zakupu tego tabletu. Zacznijmy jednak od tego, co może zrobić wrażenie na klientach.

Tablet wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 10,4 cala i rozdzielczości 2000×1200 pikseli oraz cztery głośniki ze smart PA, dźwiękiem Dolby Atmos i certyfikatem Hi-Res Audio, a także akumulator o pojemności 7100 mh, który można ładować przewodowo z mocą 18 W. Według deklaracji realme, bateria wystarczy na do 12 godzin ciągłego oglądania wideo.

Sercem tabletu jest „gamingowy” procesor MediaTek Helio G80, a w wybranych wersjach dostępny będzie też modem LTE. Najsłabszą stroną realme Pad są jednak konfiguracje pamięciowe – na rynek trafią dwie, 3 GB + 32 GB i 4 GB + 64 GB. O ile ta druga jest jeszcze warunkowo akceptowalna, to pierwsza nie powinna ujrzeć światła dziennego, nawet jeśli urządzenie obsługuje karty microSD o pojemności do 1 TB, nie mówiąc już o tym, że 3 GB w takim sprzęcie to zdecydowanie za mało.

Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć, że specyfikacja realme Pad obejmuje też aparat o rozdzielczości 8 Mpix o ultraszerokim kącie widzenia i system operacyjny Android 11 z interfejsem realme UI for Pad.

Cena realme Pad

Cena realme Pad zaczyna się w Indiach od 13999 rupii (równowartość ~730 złotych) za wersję WiFi w konfiguracji 3 GB RAM + 32 GB pamięci wbudowanej. Ta sama z modemem LTE kosztuje 15999 rupii (~830 złotych). Z kolei za wariant LTE 4 GB + 64 GB klienci będą musieli zapłacić 17999 rupii (~940 złotych).