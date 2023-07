realme Pad 2 oficjalnie. To dobrze wyposażony tablet

O rychłej premierze nowego tabletu realme mówiło się już od dawna. Dziś nadszedł (w końcu) ten dzień – producent oficjalnie zaprezentował realme Pad 2. Urządzenie oferuje atrakcyjną specyfikację techniczną w przyjemnym dla oka opakowaniu.

Specyfikacja realme Pad 2

Tablet otrzymał wyświetlacz o przekątnej 11,5 cala i rozdzielczości 2000×1200 pikseli oraz jasności szczytowej na poziomie 450 nitów. Ekran potrafi wyświetlać 1 mld kolorów, a także odświeżać obraz z częstotliwością 40, 60 i 120 Hz. Jest ona ustawiana adaptacyjnie, czyli w zależności od tego, co akurat wyświetla urządzenie – ma to na celu optymalizację poboru prądu z akumulatora. Deklarowany przez realme współczynnik screen-to-body ratio wynosi 85,2% (dla porównania firma podaje, że w realme Pad było to 82,5% przy 10,4-calowym wyświetlaczu).

realme Pad 2 (źródło: realme)

A skoro poruszona została już kwestia zasilania, to w realme Pad 2 zamontowano akumulator o pojemności 8360 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 33 W. Producent deklaruje, że taka bateria wystarczy na 17 godzin odtwarzania wideo, 9 godzin rozmów, 24 godzin czytania, 190 godzin słuchania muzyki lub 22 godziny pracy z dokumentami.

A praca i korzystanie z tego tabletu powinny być komfortowe, ponieważ realme Pad 2 wyposażono w procesor MediaTek Helio G99, który w AnTuTu „wykręca” ponad 455 tys. punktów. Do tego na pokładzie urządzenia jest do 8 GB RAM i do 256 GB wbudowanej pamięci. Tę pierwszą można zwiększyć kosztem tej ostatniej nawet o 100% dzięki funkcji Dynamic RAM. Producent nie wspomina natomiast nic o slocie na kartę microSD.

Chwali się natomiast możliwościami multimedialnymi tego tabletu, ponieważ wyposażono go również w cztery głośniki z Dolby Atmos i Hi-Res Audio oraz aparat o rozdzielczości 8 Mpix na tyle (parametry aparatu na przodzie nie zostały podane). Wiemy jeszcze, że realme Pad 2 ma „metaliczne wykończenie” i grubość 7,2 mm, a do tego pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką realme UI 4.0 for Pad, która zawiera funkcje stworzone z myślą o urządzeniach z dużym ekranem. Nie wiadomo jednak, ile aktualizacji i jak długi czas wsparcia przewiduje dla niego realme.

Cena tabletu realme Pad 2, dostępność

realme Pad 2 zadebiutował dziś w Indiach, gdzie jest dostępny w dwóch konfiguracjach:

6/128 GB (LTE) za 19999 rupii indyjskich (równowartość ~970 złotych),

8/256 GB (LTE) za 22999 rupii indyjskich (~1110 złotych).

Klienci w Indiach mogą wybierać spomiędzy dwóch wariantów kolorystycznych – do sprzedaży trafił szary Imagination Grey i zielony Imagination Green. Nie będzie dla nas niespodzianką, jeśli tablet w niedalekiej przyszłości zadebiutuje również na innych rynkach, ale na tę chwilę nie mamy na ten temat żadnych informacji.