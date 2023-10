„Google to złośliwa aplikacja” – zaskakujący komunikat na smartfonach Huawei i HONOR

Właścicieli starszych smartfonów Huawei i HONOR z GMS zaskakuje niespodziewany komunikat – otóż według ich urządzeń wygląda na to, że Google to złośliwa aplikacja, która stwarza wysokie ryzyko. W związku z tym zaleca się jej natychmiastowe odinstalowanie.

„Google to złośliwa aplikacja”

Zanim Stany Zjednoczone nałożyły na Huawei sankcje, które odcięły firmę od Usług Mobilnych Google (GMS) – miało to miejsce w maju 2019 roku, smartfony tego producenta cieszyły się ogromną popularnością w Polsce, podobnie jak urządzenia marki-córki, czyli HONOR. Dziś już mało kto kupuje smartfony Huawei ze względu na brak GMS, natomiast HONOR (jako już samodzielna, niezależna firma od listopada 2020 roku) dopiero zaczyna odbudowywać swoją pozycję w kraju nad Wisłą.

Wciąż jednak mnóstwo osób korzysta ze starszych modeli Huawei i HONOR – sam tylko w najbliższym otoczeniu mam trzy takie osoby. Mimo tego, co się wydarzyło, nadal można z nich „normalnie” korzystać, ponieważ nie straciły one dostępu do GMS. Użytkownicy zasypani zostali jednak zaskakującym komunikatem, w którym napisano, że wygląda na to, że Google to złośliwa aplikacja, która stwarza wysokie ryzyko.

Komunikat informuje też, że zaleca się jej natychmiastowe odinstalowanie. Po wyświetleniu szczegółów można zobaczyć, że aplikacja Google zawiera wirusa TrojanSMS-PA o wysokim poziomie zagrożenia. Poprosiliśmy o komentarz do tej sytuacji Huawei, HONORA i Google – gdy otrzymamy odpowiedzi, dodamy je poniżej.

Screeny z komunikatem od Czytelników Tabletowo.pl

To nie pierwsza taka sytuacja

Jako że aplikacja Google jest fabrycznie zainstalowana na każdym smartfonie z GMS i osoby, które donoszą o zaskakującym komunikacie dot. bezpieczeństwa nie pobierały niczego z niezaufanych źródeł, można podejrzewać, że wina leży po stronie giganta z Mountain View.

Szczególnie że to nie pierwszy tego typu przypadek – niedawno pojawiły się bowiem informacje, że Google Play Protect, który sprawdza aplikacje i urządzenia pod kątem szkodliwego działania, powiadomił właścicieli smartfonów Samsunga, że jego program do obsługi wiadomości oraz portfel (Samsung Wallet; niedostępny w Polsce) zostały oznaczone jako szkodliwe i powinny zostać natychmiast odinstalowane.

Samsung Wallet oznaczony jako szkodliwa aplikacja (fot. User 7072490759456883590)

To był jednak błąd – na stronie forum Samsunga pojawiła się informacja, że przyczyną problemu była „tymczasowa awaria” serwera Google. W związku z tym można podejrzewać, że z podobną sytuacją mamy też do czynienia w przypadku smartfonów Huawei i HONOR. Mimo wszystko czekamy na oficjalne komunikaty od wszystkich trzech stron.