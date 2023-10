Niedrogie smartfony Infinix teraz w jeszcze niższych cenach

Zazwyczaj smartfony pod względem ceny dzieli się na modele budżetowe, średniopółkowe i flagowe. Do nowej promocji marki Infinix trafiły trzy urządzenia, które można wrzucić w pierwszą kategorię i podzielić dodatkowo na budżetowe, bardzo budżetowe i super budżetowe.

Budżetowi muszkieterowie

Listę otwieramy najbardziej budżetowym urządzeniem. Infinix Smart 7 HD oparty jest na układzie mobilnym Unisoc SC9863 połączonym z 2 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Obie wartości można rozszerzyć – RAM wirtualnie o dodatkowe 2 GB, a miejsce na dane dzięki umieszczeniu fizycznej karty microSD o maksymalnej pojemności 2 TB w dedykowanym slocie. Na froncie obraz wyświetla 6,6-calowy ekran o rozdzielczości HD+.

Infinix Smart 7 HD (Źródło: Infinix)

Wyposażenie uzupełnia aparat 8 Mpix z tyłu, kamerka do selfie 5 Mpix z przodu oraz akumulator o pojemności 5000 mAh, który ładuje się z maksymalną mocą 10 W. Całość działa pod kontrolą systemu Android 12 Go Editon. W zestawie dodawane jest przezroczyste etui, słuchawki, ładowarka i kabel USB. Aktualnie za ten smartfon zapłacicie 319 złotych zamiast 349 złotych.

„Środkowym wyborem” w przypadku tej promocji jest Infinix HOT 30i. Smartfon wyposażono w chipset Unisoc T606, 4 GB RAM (rozszerzenie do maks. 8 GB) i 128 GB pamięci wewnętrznej (do 2 TB więcej z kartą microSD). Wyświetlacz 6,6 cala w tym urządzeniu obok rozdzielczości HD+ oferuje również maksymalną częstotliwość odświeżania 90 Hz.

Infinix HOT 30i (Źródło: Infinix)

Główne oczko aparatu otrzymało sensor 50 Mpix, a z przodu znajdziemy matrycę 8 Mpix. Zainteresowanym smartfonem spodoba się obecność modułu NFC oraz możliwość szybkiego ładowania akumulatora 5000 mAh z mocą 18 W. Zamiast sugerowanej ceny 599 złotych za zestaw z etui, ładowarką, kablem i słuchawkami zapłacicie 469 złotych.

Najdroższym urządzeniem w promocji jest Infinix Note 30 Pro z procesorem MediaTek Helio G99. Smartfon otrzymał również 8 GB RAM (16 GB z wirtualnym rozszerzeniem) i 256 GB miejsca na dane (+ 2 TB z kartą microSD). W porównaniu z poprzednimi propozycjami ekran urósł nieznacznie z 6,6 do 6,67 cali, otrzymał rozdzielczość Full HD+ oraz maksymalną częstotliwość odświeżania 120 Hz.

7.8 Ocena

Do głównego aparatu (108 Mpix) dołączają w tym modelu oczko makro z sensorem 2 Mpix i 2 Mpix do pomiaru głębi. Note 30 Pro może pochwalić się również obecnością kamery do selfie 32 Mpix, akumulatorem o pojemności 5000 mAh z możliwością ładowania przewodowego o mocy 68 W oraz indukcyjnego z mocą 15 W. Nie zapomniano też o NFC, kompletnym zestawie z etui, okablowaniem i kostką do ładowania. Wybrane sklepy, w tym oficjalny Infinixa, dorzucają do kompletu bezprzewodową ładowarkę za złotówkę. Zamiast 1399 złotych za smartfon z wszystkimi bonusami zapłacicie 1199 złotych.

Infinix Note 30 Pro (Źródło: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Do kiedy trwa ta promocja na smartfony Infinix?

Smartfony w niższych cenach dostępne są w oficjalnym sklepie Infinix oraz w „największych sieciach handlowych”. Firma nie podaje dnia końca akcji, więc możecie założyć, że trwa ona do wyczerpania stanów magazynowych urządzeń biorących udział w promocji.