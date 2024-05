Smartfon Honor 90 ze świetną specyfikacją dostępny w niższej cenie

Promocje na smartfony są tym, na co klienci czekają. Szczególnie że w przypadku modelu Honor 90 pojawiło się sporo głosów, że był za drogi. Teraz można go kupić w zdecydowanie bardziej przyjaznej dla portfela cenie.

Promocja na smartfon Honor 90

Honor 90 zadebiutował w Polsce w sierpniu 2023 roku i początkowo był dostępny wyłącznie w sieci Orange, która na start życzyła sobie za niego 2649 złotych. Od stycznia 2024 roku modele z oferty tej marki są dostępne również w sklepach z elektroniką. Teraz Dziewięćdziesiątkę kupicie w atrakcyjniejszej cenie, bo za 1849 złotych. To aż o 800 złotych mniej niż w dniu premiery blisko rok temu.

Aktualnie model ten w obniżonej cenie kupicie w sklepach:

Ww. sklepy podają, że najniższa cena z ostatnich 30 dni to 2199 złotych, zatem faktycznie mamy tu do czynienia z obniżką w wysokości 350 złotych. Do wyboru w cenie 1849 złotych są dwie wersje kolorystyczne: czarna i zielona.

Co oferuje Honor 90? (specyfikacja)

Mimo że od premiery tego modelu minęło już około 10 miesięcy i przed nami europejski debiut serii Honor 200, to Dziewięćdziesiątka wciąż oferuje bardzo atrakcyjną specyfikację techniczną na czele z 200 Mpix aparatem głównym na tyle i 50 Mpix aparatem na przodzie.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Na froncie urządzenia jest też obustronnie zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 2664×1220 pikseli (435 ppi) z obsługą HDR10+, jasnością szczytową do 1600 nitów i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Ponadto ekran ma wsparcie dla 1,07 mld kolorów i palety DCI-P3 oraz ściemnianie PWM o częstotliwości aż 3840 Hz.

7.7 Ocena

Na wyposażeniu tego modelu znajdują się też procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, 8 GB RAM, 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, 12 Mpix aparat ultraszerokokątny i 2 Mpix do pomiaru głębi na tyle, NFC, czytnik linii papilarnych i dual SIM (2x nano SIM).

Urządzenie ma fabrycznie wgrany system Android 13 z nakładką MagicOS 7.2, ale wkrótce ma dostać aktualizację do Androida 14 z MagicOS 8. Energię do działania dostarcza natomiast akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 66 W. Obsługiwane jest też ładowanie zwrotne o mocy 5 W (przez USB OTG).

Musicie jednak wiedzieć, że producent nie dodaje ładowarki w zestawie, ale kupując smartfon w sklepie x-kom, otrzymacie ją za 1 grosz (promocja obowiązuje tylko do dzisiaj, czyli 31 maja 2024 roku). Normalnie kosztuje ona aż 129 złotych, więc w tym przypadku czas to pieniądz.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!