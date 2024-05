Sztuczna inteligencja rozpanoszy się na smartfonach Honora

Sztuczna inteligencja to obecnie zdecydowanie najgorętsza fraza, bo użytkownicy w końcu dostali do dyspozycji narzędzia, które widocznie ułatwią im życie i na dodatek często zrobią to na ich oczach (podczas gdy wcześniej SI działała zwykle „za kulisami”). Firma Honor również wdraża sztuczną inteligencję w swoich urządzeniach, ale w przyszłości ma jej być jeszcze więcej w sprzętach tej marki.

Jeszcze więcej sztucznej inteligencji w smartfonach marki Honor

Dużo sztucznej inteligencji można już zobaczyć w ostatniej wersji nakładki MagicOS 8.0. Zawarte w niej funkcje, takie jak Magiczny Portal, który opisywaliśmy szczegółowo na Tabletowo.pl, ułatwiają użytkownikowi korzystanie z urządzenia i pozwalają mu zaoszczędzić czas. To właśnie wspomniany we wstępie widocznym gołym okiem efekt działania AI.

Sztuczna inteligencja ma jednak ogromny potencjał i chińska marka zamierza go wykorzystać. Podczas VivaTech 2024 producent ogłosił, że zintegruje w swoich nadchodzących smartfonach generatywną, sztuczną inteligencję napędzaną przez Google Cloud. Dzięki temu użytkownicy zyskają dostęp do kolejnych innowacyjnych, ale jednocześnie prostych w obsłudze funkcji.

Firma nie wdała się w szczegóły, ale może tu chodzić o zestaw funkcji podobnych do Galaxy AI w smartfonach z serii Samsung Galaxy S24. Ponadto producent może wykorzystać model Gemini Nano. George Zhao, w trakcie panelu dyskusyjnego, powiedział, że integracja pomiędzy urządzeniami napędzana przez sztuczną inteligencję może w przyszłości połączyć ich unikatowe cechy. Zamiast uczyć się zachowań użytkownika bezpośrednio na każdym urządzeniu, takie podejście pozwala na wielopoziomowe rozpoznawanie jego intencji, oferując dostosowane rekomendacje i sugestie.

Chińczycy zapowiedzieli rychłą premierę nowej serii smartfonów

Przy okazji producent oficjalnie zapowiedział globalną premierę nowej serii smartfonów – Honor 200. Zostanie ona oficjalnie zaprezentowana w Paryżu 12 czerwca 2024 roku. Wcześniej jednak zadebiutuje w Chinach – już 27 maja 2024 roku.

źródło: producent

Chińczycy zdradzili, że nadchodzące smartfony zaoferują zupełnie nowy, ulepszony przez sztuczną inteligencję tryb portretowy. Będzie on wykorzystywał do uczenia się ogromny zbiór portretów zrobionych w Studio Harcourt – cenionym francuskim studiu fotograficznym znanym z wielu kultowych zdjęć portretowych.

Każde zdjęcie będzie powstawać w aż 9 etapach i na każdym urządzenie wykorzysta sztuczną inteligencję do odtworzenia charakterystycznego oświetlenia i efektów cieni znanego studia. Wyszukajcie w Google Studio Harcourt – zobaczycie, o co chodzi.