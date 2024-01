Sensacja! Smartfony HONOR wracają do sklepów w Polsce!

Do tej pory nowe smartfony marki HONOR można było w Polsce zakupić tylko w jednym miejscu: u operatora sieci Orange. Teraz te możliwości znacznie się rozszerzają. Sprzedaż otwiera się na popularne sklepy z elektroniką.

Jeśli HONOR, to tylko w Orange?

Smartfony HONOR mają swoją oficjalną dystrybucję w naszym kraju. Dotąd jednak była ona bardzo ograniczona. Jako klienci, nowych urządzeń musieliśmy szukać na stronach operatora sieci Orange oraz w jego salonach. Po prostu nie było innej drogi.

Z tego powodu, urządzenia chińskiego producenta, choć w wielu wypadkach godne polecenia, miały mocno zawężone możliwości dotarcia do potencjalnych nabywców. Marka, choć raczej znana wśród Polaków, z powodu umowy z Pomarańczowymi, nie mogła stać się bardziej dostępną. Teraz to się zmienia.

Smartfony HONOR w powszechnej sprzedaży w Polsce

Firma HONOR ogłosiła, że już od 18 stycznia 2024 roku smartfony tej marki będą dostępne w sklepach z elektroniką w Polsce. Urządzenia pojawią się w ofercie:

Media Expert,

x-kom,

Euro RTV AGD.

Początkowo kupimy je tylko za pośrednictwem stron internetowych, ale za jakiś czas trafią także na półki w fizycznych sklepach.

Na styczeń 2024 roku firma zaplanowała wprowadzenie czterech modeli:

HONOR 90 za 2299 złotych,

HONOR 90 Lite za 1199 złotych,

HONOR X7b za 949 złotych,

HONOR X6a za 599 złotych.

Honor 90 Lite (źródło: tabletowo.pl)

Trzeba podkreślić, że to świetne ceny w porównaniu do tych, które aktualnie proponuje Orange w swoim sklepie online. Na przykład, za model HONOR 90 5G 256 GB trzeba dać tam 2499 złotych. Z kolei HONOR 90 Lite kosztuje u Pomarańczowych 1499 złotych. Jak widać, mamy do czynienia z cenami niższymi o 200-300 złotych.

Niewykluczone, że Orange po uruchomieniu sprzedaży open market przez HONORA, obniży ceny także u siebie. Na razie jednak – jest jak jest.

Cieszy nas fakt, że HONOR powraca do szerszej dystrybucji smartfonów w Polsce. Może to nieco zmienić krajobraz sprzedaży urządzeń tej kategorii w naszym kraju w 2024 roku – zwłaszcza, że producent zapowiedział już, że powyższe cztery modele to tylko początek.