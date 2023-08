Honor 90 i Honor 90 Lite w Polsce. Ile kosztują?

Minął miesiąc od europejskiej premiery smartfonów Honor 90 i Honor 90 Lite. To chyba dobry moment, by wreszcie wprowadzić je na polski rynek? Najwidoczniej z takiego założenia wyszedł producent, bo właśnie dziś poznaliśmy wszystkie szczegóły dotyczące cen i dostępności obu modeli w naszym kraju. Zainteresowani?

Honor 90 i Honor 90 Lite – co oferują?

Oba smartfony Honora łączy przekątna ekranu – jest to 6,7” oraz rozdzielczość – Full HD+. W dziewięćdziesiątce mamy jednak panel OLED-owy, częstotliwość odświeżania 120 Hz i jasność maksymalną 1600 nitów, z kolei w lajcie – ekran LCD i odświeżanie 90 Hz. Do tego w Honorze 90 warto podkreślić obecność technologii ściemniania obrazu UHF PWM z częstotliwością 3840 Hz, co redukuje migotanie ekranu do minimun. To jednak nie koniec różnic pomiędzy nimi.

Honor 90 działa dzięki procesorowi Snapdragon 7 Gen 1 z 12 GB RAM i akumulatorowi o pojemności 5000 mAh, który naładujemy z mocą 66 W, a Honor 90 Lite – MediaTek Dimensity 6020 z 8 GB RAM, 4500 mAh i ładowaniu 22,5 W. W obu przypadkach wersje pamięciowe startują z poziomu 256 GB.

Aparaty? W Honorze 90 mamy do dyspozycji aparat główny 200 Mpix, ultraszerokokątny 12 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix, jak również aparat przedni 50 Mpix. W Honorze 90 Lite jest to natomiast aparat główny 100 Mpix, ultraszerokokątny 5 Mpix, makro 2 Mpix i przedni aparat 16 Mpix.

Oba modele pracują w oparciu o Androida 13 z pełnym dostępem do usług Google (GMS, Google Mobile Services) z nakładką MagicOS. Na ich pokładzie nie zabrakło 5G, NFC, Bluetooth 5.3 czy dual SIM.

Największą skazą w obu przypadkach zdaje się być brak głośników stereo.

HONOR 90 (Źródło: HONOR)

Ceny i dostępność Honora 90 i Honora 90 Lite w Polsce

Oba smartfony będą chciały się rozpychać w dość zatłoczonych półkach cenowych. Europejska cena Honora 90 Lite ustalona została za najniższą wersję 8/256 na 299 euro (~1340 złotych), co wskazywałoby, że w Polsce powinien kosztować ok. 1500 złotych – optymalnie 1499 złotych.

Honor 90 natomiast w podstawowej edycji (8/256) wyceniony został na 549 euro (~2460 złotych), co aż prosi się o korzystny dla nas przelicznik 2499 złotych. Na jakich kwotach ostatecznie stanęło?

HONOR 90 Lite (źródło: HONOR)

Od jutra, tj. 9 sierpnia 2023, oba modele będą dostępne w sprzedaży w sieci Orange. Honora 90 wyceniono na 2649 złotych, ale w gratisie otrzymamy tablet Honor Pad X8 (o wartości ok. 1000 złotych), natomiast Honor 90 Lite kosztuje 1399 złotych i gratis opaska Honor Band 7 (o wartości ok. 249 złotych). Oba modele będą dostępne w dwóch kolorach: czarnym i zielonym.

I bardzo dobrze, że do smartfonów dodawane są gratisy, bo bez nich ich ceny wyglądają… mocno średnio, zwłaszcza w przypadku Honora 90. Przy czym oferta jest limitowana (nie zostało nam przekazane ile sztuk).

Recenzje w drodze!

Jeszcze dziś na łamach tabletowo pojawi się recenzja Honora 90, a Honora 90 Lite od krótkiego czasu mamy w testach, więc jeśli macie jakieś pytania – zapraszam do zadawania ich w komentarzach.

Tymczasem dajcie znać co myślicie na temat nowości Honora, jak i – a raczej przede wszystkim – ich cen.