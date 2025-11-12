smartfon apple iphone air amartphone
iPhone Air (źródło: Apple)
Promocje

iPhone Air już tanieje. Inne iPhone’y też w niższych cenach

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Promocje
iPhone Air już tanieje. Inne iPhone’y też w niższych cenach

Sugerowana przez Apple cena nie zachęca do zakupu modelu iPhone Air, który zaprezentowano 9 września 2025 roku. Można go już jednak kupić taniej, a jak chwilę poczekacie, to kupicie go z jeszcze większym rabatem.

Smartfon Apple iPhone Air w niższej cenie

Sugerowana cena modelu iPhone Air w Polsce zaczyna się od 5299 złotych. Tyle trzeba zapłacić za wersję 256 GB. Wariant 512 GB kosztuje 6299 złotych, a smartfon z 1 TB pamięci wbudowanej – 7299 złotych.

Takie ceny wciąż obowiązują w większości sklepów, jednak w Media Expert iPhone Air w kolorze niebieskim z 256 GB pamięci jest teraz sprzedawany za 5049 złotych. Taniej w tej sieci kupicie również ten sam wariant pamięciowy w kolorze białym i złotym – za każdy z nich zapłacicie 5099 złotych.

W obniżonej cenie Media Expert sprzedaje też złotego i czarnego iPhone’a Air 512 GB – pierwszy jest dostępny za 5999 złotych, a drugi za 6099 złotych. Taniej kupicie również czarnego iPhone’a Air 1 TB – za 6999 złotych.

Gdzie kupić?

iPhone Air

ok. 5049 zł
(Przybliżona cena z dnia: 12 listopada 2025)
Media Expert
Media Expert
Media Expert
Media Expert
Media Expert
Media Expert
Zawiera linki afiliacyjne.

Jeżeli natomiast poczekacie chwilę (i ewentualnie trochę się pofatygujecie), kupicie model iPhone Air jeszcze taniej, bo już od 4799 złotych – tyle zapłacicie za wersję 256 GB. Wariant 512 GB kupicie zaś za 5799 złotych, a 1 TB za 6799 złotych. Liczba sztuk w obniżonej cenie będzie jednak ograniczona do 25.

Promocja będzie obowiązywała w nowo otwartym salonie iSpot w Białymstoku w Centrum Handlowym G City Biała przy ulicy Czesława Miłosza 2. Salon zostanie otworzony 14 listopada o godzinie 9:00. Do 15 listopada 2025 roku, do godziny 21:00, skorzystacie również z innych promocji na inny sprzęt Apple, w tym także na inne smartfony.

Promocja na iPhone’y i inny sprzęt Apple z okazji otwarcia salonu iSpot w Białymstoku

Oprócz iPhone’a Air w obniżonych cenach dostępne będą również:

  • iPhone 16 taniej o 500 złotych – od 2999 złotych (wszystkie dostępne modele i pojemności; limit 80 sztuk),
  • iPhone 16e taniej o 300 złotych – od 2499 złotych (wszystkie dostępne modele i pojemności; limit 25 sztuk),
  • iPhone 15 taniej o 500 złotych – od 2499 złotych (wszystkie dostępne modele i pojemności; limit 80 sztuk),
  • AirPods Pro 3 za 899 złotych (limit 40 sztuk),
  • AirPods Pro 2 za 699 złotych (limit 50 sztuk),
  • AirPods 4 ANC za 599 złotych (limit 50 sztuk),
  • AirPods Max za 1999 złotych (limit 5 sztuk),
  • iPad 11″ z Apple A16 taniej o 300 złotych – od 1399 złotych (wszystkie dostępne modele i pojemności; limit 50 sztuk),
  • iPad Air 11″ z Apple M3 taniej o 400 złotych – od 2499 złotych (wszystkie dostępne modele i pojemności; limit 30 sztuk),
  • Apple Pencil (USB-C) za 299 złotych (limit 50 sztuk),
  • Apple Pencil Pro za 499 złotych (limit 30 sztuk),
  • MacBook Air 13″ z Apple M2, 16 GB RAM i 256 GB SSD za 3599 złotych (limit 25 sztuk),
  • MacBook Air 13″ z Apple M4, 16 GB RAM i 256 GB SSD za 4299 złotych (limit 25 sztuk),
  • MacBook Air 13″ z Apple M4, 16 GB RAM, 512 GB SSD i adapterem 70 W za 4799 złotych (limit 20 sztuk),
  • MacBook Air 15″ z Apple M4, 16 GB RAM i 256 GB SSD za 4999 złotych (limit 15 sztuk),
  • Mac Mini z Apple M4, 16 GB RAM i 256 GB SSD za 2399 złotych (limit 10 sztuk),
  • Apple Watch series 11 taniej o 400 złotych – od 1499 złotych (wszystkie dostępne modele; limit 30 sztuk),
  • Apple Watch series 10 taniej o 300 złotych – od 1299 złotych (wszystkie dostępne modele; limit 40 sztuk),
  • Apple Watch SE 3 GPS 40 mm za 799 złotych (limit 40 sztuk),
  • Apple Watch SE 2 GPS 40 mm za 499 złotych (limit 50 sztuk).

Regulamin promocji (PDF)

Zobacz również

Obserwuj nas