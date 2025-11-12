iPhone Air już tanieje. Inne iPhone’y też w niższych cenach

Sugerowana przez Apple cena nie zachęca do zakupu modelu iPhone Air, który zaprezentowano 9 września 2025 roku. Można go już jednak kupić taniej, a jak chwilę poczekacie, to kupicie go z jeszcze większym rabatem.

Smartfon Apple iPhone Air w niższej cenie

Sugerowana cena modelu iPhone Air w Polsce zaczyna się od 5299 złotych. Tyle trzeba zapłacić za wersję 256 GB. Wariant 512 GB kosztuje 6299 złotych, a smartfon z 1 TB pamięci wbudowanej – 7299 złotych.

Takie ceny wciąż obowiązują w większości sklepów, jednak w Media Expert iPhone Air w kolorze niebieskim z 256 GB pamięci jest teraz sprzedawany za 5049 złotych. Taniej w tej sieci kupicie również ten sam wariant pamięciowy w kolorze białym i złotym – za każdy z nich zapłacicie 5099 złotych.

W obniżonej cenie Media Expert sprzedaje też złotego i czarnego iPhone’a Air 512 GB – pierwszy jest dostępny za 5999 złotych, a drugi za 6099 złotych. Taniej kupicie również czarnego iPhone’a Air 1 TB – za 6999 złotych.

Jeżeli natomiast poczekacie chwilę (i ewentualnie trochę się pofatygujecie), kupicie model iPhone Air jeszcze taniej, bo już od 4799 złotych – tyle zapłacicie za wersję 256 GB. Wariant 512 GB kupicie zaś za 5799 złotych, a 1 TB za 6799 złotych. Liczba sztuk w obniżonej cenie będzie jednak ograniczona do 25.

Promocja będzie obowiązywała w nowo otwartym salonie iSpot w Białymstoku w Centrum Handlowym G City Biała przy ulicy Czesława Miłosza 2. Salon zostanie otworzony 14 listopada o godzinie 9:00. Do 15 listopada 2025 roku, do godziny 21:00, skorzystacie również z innych promocji na inny sprzęt Apple, w tym także na inne smartfony.

Promocja na iPhone’y i inny sprzęt Apple z okazji otwarcia salonu iSpot w Białymstoku

Oprócz iPhone’a Air w obniżonych cenach dostępne będą również:

iPhone 16 taniej o 500 złotych – od 2999 złotych (wszystkie dostępne modele i pojemności; limit 80 sztuk),

iPhone 16e taniej o 300 złotych – od 2499 złotych (wszystkie dostępne modele i pojemności; limit 25 sztuk),

iPhone 15 taniej o 500 złotych – od 2499 złotych (wszystkie dostępne modele i pojemności; limit 80 sztuk),

AirPods Pro 3 za 899 złotych (limit 40 sztuk),

AirPods Pro 2 za 699 złotych (limit 50 sztuk),

AirPods 4 ANC za 599 złotych (limit 50 sztuk),

AirPods Max za 1999 złotych (limit 5 sztuk),

iPad 11″ z Apple A16 taniej o 300 złotych – od 1399 złotych (wszystkie dostępne modele i pojemności; limit 50 sztuk),

iPad Air 11″ z Apple M3 taniej o 400 złotych – od 2499 złotych (wszystkie dostępne modele i pojemności; limit 30 sztuk),

Apple Pencil (USB-C) za 299 złotych (limit 50 sztuk),

Apple Pencil Pro za 499 złotych (limit 30 sztuk),

MacBook Air 13″ z Apple M2, 16 GB RAM i 256 GB SSD za 3599 złotych (limit 25 sztuk),

MacBook Air 13″ z Apple M4, 16 GB RAM i 256 GB SSD za 4299 złotych (limit 25 sztuk),

MacBook Air 13″ z Apple M4, 16 GB RAM, 512 GB SSD i adapterem 70 W za 4799 złotych (limit 20 sztuk),

MacBook Air 15″ z Apple M4, 16 GB RAM i 256 GB SSD za 4999 złotych (limit 15 sztuk),

Mac Mini z Apple M4, 16 GB RAM i 256 GB SSD za 2399 złotych (limit 10 sztuk),

Apple Watch series 11 taniej o 400 złotych – od 1499 złotych (wszystkie dostępne modele; limit 30 sztuk),

Apple Watch series 10 taniej o 300 złotych – od 1299 złotych (wszystkie dostępne modele; limit 40 sztuk),

Apple Watch SE 3 GPS 40 mm za 799 złotych (limit 40 sztuk),

Apple Watch SE 2 GPS 40 mm za 499 złotych (limit 50 sztuk).

Regulamin promocji (PDF)