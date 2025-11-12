Blik już nie tylko w złotówkach. Historyczny moment i zapowiedź nowej ery

Już w 2019 roku Polski Standard Płatności poinformował, że chce, aby z Blika można było korzystać nie tylko w Polsce. Dziś ogłoszono historyczny moment w rozwoju polskiego systemu. To zapowiedź nowej ery.

Przelewy na telefon Blik już nie tylko w złotówkach

W trzecim kwartale 2025 roku użytkownicy Blika zrealizowali 743,9 miliona transakcji na łączną kwotę 112,3 miliarda złotych. W pierwszym przypadku jest to wzrost o 19%, a w drugim o 26% względem analogicznego okresu rok wcześniej. 186 milionów transakcji (25%) było przelewami na telefon. Od dziś nie są one zarezerwowane wyłącznie dla mieszkańców Polski i polskiej waluty.

Podczas konferencji Web Summit 2025 w Lizbonie zaprezentowano bowiem pierwszą, testową transakcję P2P z udziałem użytkowników Blika. Z portugalskiego systemu MB Way z powodzeniem wysłano przelew na telefon w walucie euro do klienta Santander Bank Polska, którego numer jest zarejestrowany w usłudze Blik. Do tej pory coś takiego nie było możliwe. Stanowi to zapowiedź nowego rozdziału w historii polskiego systemu.

Blik nie tylko polskim, ale europejskim systemem płatności mobilnych

Testowa transakcja w euro pomiędzy portugalskim systemem MB Way i polskim Blikiem rozpoczęła fazę pilotażową projektu związanego z włączeniem tego ostatniego do grona europejskich systemów płatności mobilnych.

W pierwszym etapie pilotażu możliwe będzie odbieranie przez użytkowników Blika (i początkowo klientów Santander Bank Polska, posiadających konto walutowe w euro) przelewów na telefon od użytkowników portugalskiego systemu MB Way, a w dalszej kolejności także hiszpańskiego Bizum, włoskiego Bancomat i skandynawskiego Vipps. W ciągu kilku kolejnych tygodni grupa pilotażowa zostanie poszerzona o klientów PKO Banku Polskiego.

Międzynarodowe przelewy na telefon, realizowane pomiędzy użytkownikami różnych systemów płatności mobilnych, oparte są na systemie przelewów natychmiastowych SEPA Instant, obsługującym transfery pieniężne w euro.

Projekt realizowany jest w ramach stowarzyszenia EuroPA, w ramach którego zrzeszone są systemy, dostępne obecnie dla ponad 100 milionów użytkowników z różnych krajów. Celem jednak jest udostępnienie możliwości przesyłania pieniędzy na telefon ponad 450 milionom mieszkańców Europy.