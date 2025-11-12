Europejska premiera Realme GT 8 Pro tuż, tuż. Znamy ceny

Dokładnie 21 października 2025 roku zaprezentowane zostały flagowe smartfony Realme GT 8 oraz Realme GT 8 Pro. Aktualnie dostępne są wyłącznie w Chinach, ale wiemy, że już niebawem to się zmieni. Najpierw, 20 listopada zadebiutują w Indiach, a cztery dni później pojawią się na rynku europejskim i w Wielkiej Brytanii. Do Polski zaś dotrą 2 grudnia 2025 roku. Poznając rozkład jazdy, dowiedzieliśmy się też, ile będzie trzeba zapłacić za bardziej wypasiony model na Starym Kontynencie.

Ile wyniesie europejska cena Realme GT 8 Pro?

Ceny Realme GT 8 Pro w Europie mają przedstawiać się tak, że:

wersja 12/256 GB będzie kosztować 1099 euro (równowartość ~4655 złotych),

wariant 16/512 GB – 1199 euro (~5075 złotych),

a konfiguracja 16/512 GB w wydaniu specjalnym – 1299 euro (~5500 złotych).

Pisząc o wydaniu specjalnym, mam na myśli Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition, a więc owoc współpracy z teamem Formuły 1 – Aston Martin. Smartfon w tej odsłonie ma charakterystyczną, zieloną kolorystykę. Wydanie standardowe natomiast dostępne będzie w kolorach białym (Unary White) i niebieskim (Urban Blue).

Realme GT 8 Pro (źródło: Realme)

Ogólnie rzecz biorąc, europejskie ceny są o około 100 euro wyższe niż w przypadku reprezentanta poprzedniej generacji, czyli Realme GT 7 Pro. W Polsce startował on z poziomu 4499 złotych (za konfigurację 12/256 GB), więc tym razem – niestety – wypada nastawić się na kwoty bliższe 5000 złotych.

Oczekiwania są duże

Realme GT 7 Pro zakończył nasze redakcyjne testy z notą 8/10. Po droższym następcy oczekujemy czegoś więcej. Jest szansa na to, że się nie zawiedziemy, bo jego specyfikacja przedstawia się naprawdę obiecująco. Obejmuje między innymi:

6,79-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 3136×1440 pikseli, częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności sięgającej 7000 nitów,

topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,

akumulator o pojemności 7000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 120 W i ładowaniem indukcyjnym do 50 W,

łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 i NFC,

aparat 32 Mpix (f/2.4) z przodu oraz świetny zestaw aparatów z tyłu: główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS, ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0), teleobiektyw 200 Mpix (f/2.6) z OIS,

a także wodoszczelną konstrukcję w klasie IP69.

Model GT 8 Pro ma też dwie charakterystyczne cechy, które wyróżniają go na tle konkurencji. Pierwszą jest współpraca Realme z Ricoh, która powinna zaowocować bardzo wysoką jakością zdjęć. Drugą zaś – nawet ciekawszą – możliwość zmiany wyglądu wyspy wokół aparatów.

Realme GT 8 Pro (źródło: Realme)

Póki co zostaje nam tylko uzbrojenie się w cierpliwość. Za trzy tygodnie, kiedy smartfon zadebiutuje w kraju nad Wisłą, wszystko będzie już jasne.