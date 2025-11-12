Realme GT 8 Pro
Realme GT 8 Pro (źródło: Realme)
Smartfony

Europejska premiera Realme GT 8 Pro tuż, tuż. Znamy ceny

Wojciech Kulik·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Europejska premiera Realme GT 8 Pro tuż, tuż. Znamy ceny

Dokładnie 21 października 2025 roku zaprezentowane zostały flagowe smartfony Realme GT 8 oraz Realme GT 8 Pro. Aktualnie dostępne są wyłącznie w Chinach, ale wiemy, że już niebawem to się zmieni. Najpierw, 20 listopada zadebiutują w Indiach, a cztery dni później pojawią się na rynku europejskim i w Wielkiej Brytanii. Do Polski zaś dotrą 2 grudnia 2025 roku. Poznając rozkład jazdy, dowiedzieliśmy się też, ile będzie trzeba zapłacić za bardziej wypasiony model na Starym Kontynencie.

Ile wyniesie europejska cena Realme GT 8 Pro?

Ceny Realme GT 8 Pro w Europie mają przedstawiać się tak, że:

  • wersja 12/256 GB będzie kosztować 1099 euro (równowartość ~4655 złotych),
  • wariant 16/512 GB – 1199 euro (~5075 złotych),
  • a konfiguracja 16/512 GB w wydaniu specjalnym – 1299 euro (~5500 złotych).

Pisząc o wydaniu specjalnym, mam na myśli Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition, a więc owoc współpracy z teamem Formuły 1 – Aston Martin. Smartfon w tej odsłonie ma charakterystyczną, zieloną kolorystykę. Wydanie standardowe natomiast dostępne będzie w kolorach białym (Unary White) i niebieskim (Urban Blue).

smartfon realme gt 8 pro aston martin f1 limited edition smartphone
smartfon realme gt 8 pro smartphone
smartfon realme gt 8 pro smartphone
Realme GT 8 Pro (źródło: Realme)

Ogólnie rzecz biorąc, europejskie ceny są o około 100 euro wyższe niż w przypadku reprezentanta poprzedniej generacji, czyli Realme GT 7 Pro. W Polsce startował on z poziomu 4499 złotych (za konfigurację 12/256 GB), więc tym razem – niestety – wypada nastawić się na kwoty bliższe 5000 złotych.

Oczekiwania są duże

Realme GT 7 Pro zakończył nasze redakcyjne testy z notą 8/10. Po droższym następcy oczekujemy czegoś więcej. Jest szansa na to, że się nie zawiedziemy, bo jego specyfikacja przedstawia się naprawdę obiecująco. Obejmuje między innymi:

  • 6,79-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 3136×1440 pikseli, częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności sięgającej 7000 nitów,
  • topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
  • akumulator o pojemności 7000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 120 W i ładowaniem indukcyjnym do 50 W,
  • łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 i NFC,
  • aparat 32 Mpix (f/2.4) z przodu oraz świetny zestaw aparatów z tyłu:
    • główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS,
    • ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0),
    • teleobiektyw 200 Mpix (f/2.6) z OIS,
  • a także wodoszczelną konstrukcję w klasie IP69.

Model GT 8 Pro ma też dwie charakterystyczne cechy, które wyróżniają go na tle konkurencji. Pierwszą jest współpraca Realme z Ricoh, która powinna zaowocować bardzo wysoką jakością zdjęć. Drugą zaś – nawet ciekawszą – możliwość zmiany wyglądu wyspy wokół aparatów.

smartfon realme gt 8 pro smartphone
Realme GT 8 Pro (źródło: Realme)

Póki co zostaje nam tylko uzbrojenie się w cierpliwość. Za trzy tygodnie, kiedy smartfon zadebiutuje w kraju nad Wisłą, wszystko będzie już jasne.

Zobacz również
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas