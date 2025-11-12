T-Mobile mocno obniżyło ceny smartfonów. Do tego rozdaje prezenty

Gwiazdka coraz bliżej. Orange przedstawiło już swoją ofertę na tegoroczne święta, podobnie jak Play ma już ofertę na Boże Narodzenie 2025. Teraz T-Mobile przekazało, na jakie świąteczne promocje i prezenty mogą liczyć jego klienci.

Oferta T-Mobile na Boże Narodzenie 2025. Ceny smartfonów mocno w dół

Z okazji nadchodzących świąt T-Mobile obniżyło ceny kilku smartfonów. Co ważne: promocja obejmuje zarówno tańsze, jak i nieco droższe modele. Każdy znajdzie propozycję odpowiednią dla siebie, bez względu na to, jakim budżetem dysponuje i jakie ma wymagania wobec sprzętu.

Najtańszy smartfon można mieć już za 5 złotych miesięcznie przy płatności w 24 ratach. Łącznie zatem wyjdzie zaledwie 120 złotych. Za taką kwotę oferowany jest Samsung Galaxy A17 5G 4/128 GB oraz Xiaomi Redmi 15 5G 8/256 GB.

Świąteczna promocja T-Mobile obejmuje również smartfon Samsung Galaxy A56 5G 8/128 GB, za który trzeba będzie zapłacić 999 złotych, a także modele Xiaomi 15T i Samsung Galaxy S25 FE 5G 8/128 GB – w ich przypadku finalna cena wyniesie odpowiednio 1499 i 1999 złotych.

Z promocji mogą skorzystać osoby, które wybiorą abonament „Oferta Nielimitowana” za 75 złotych miesięcznie (ze wszystkim bez limitu, w tym internet bez limitu danych i prędkości; cena zawiera rabaty za zgody marketingowe i obsługę elektroniczną) oraz przyniosą nieużywany już telefon.

Świąteczna oferta z rabatami na smartfony Samsunga i Xiaomi obowiązuje od 12 listopada do 30 grudnia 2025 roku.

Prezenty dla klientów T-Mobile na Boże Narodzenie 2025

Z okazji zbliżających się świąt na klientów T-Mobile czekają tysiące czapek, gry z nagrodami (do wygrania są tablety), nielimitowane karty kinowe do Cinema City, vouchery do sklepów internetowych, akcesoria do telefonu i inne prezenty.

Klienci operatora mogą odebrać je w aplikacji Mój T-Mobile w ramach programu Magenta Moments. Będą one udostępniane sukcesywnie od dziś, tj. 12 listopada 2025 roku, do 26 grudnia 2025 roku. Warto zatem regularnie zaglądać do tego programu, aby niczego nie przegapić.