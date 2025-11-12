Apple Watche zyskują dostęp do „kosmicznej technologii”

Wybrane smartwatche Apple Watch, wprowadzone na rynek w 2025 roku, mają zyskać nową opcję. Funkcja zostanie oparta na technologii Elona Muska.

Najnowsze Apple Watche zyskują przydatną funkcję

Apple udostępniło nową funkcję na swoich najnowszych zegarkach Apple Watch series 11 Series, Watch Ultra 3 oraz Watch SE 3. Wybrani użytkownicy mogą teraz korzystać z usług za pośrednictwem SpaceX Starlink Elona Muska. Dlaczego wybrani? Bo niestety opcja ta stała się dostępna póki co wyłącznie u wybranych operatorów, takich jak Rogers Communications Inc. działającego w Kanadzie oraz KDDi w Japonii.

Klienci firmy telekomunikacyjnej Rogers otrzymują usługi oparte na łączności ze Starlinkami jako dodatek Starlink Cellular w wersji beta. Na ten moment opcja ta jest bezpłatna. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez operatora, użytkownicy mogą wysyłać wiadomości ze swojego Apple Watcha nawet wtedy, gdy znajdują się w miejscach pozbawionych zasięgu sieci komórkowej.

Z kolei klienci z KDDi w Japonii za usługę łączności opartą na Starlinkach muszą dodatkowo zapłacić. Portal NotebookCheck podkreśla, że sytuacja ta prezentuje się podobnie jak dostęp do łączności satelitarnej z większości telefonów T-Mobile na terenie USA. Japoński operator wspomina, że poza wysyłaniem i odbieraniem wiadomości tekstowych, użytkownicy mogą też udostępniać swoją lokalizację czy odbierać e-maile z alertami alarmowymi.

Starlinki mogą stać się niezwykle istotne dla Apple

Działania kanadyjskiego i japońskiego operatora mogą wskazywać na to, że wkrótce również T-Mobile wprowadzi opcję satelitarną opartą na Starlinkach do zegarków Apple Watch dla amerykańskich użytkowników. Warto wspomnieć, iż technologiczny gigant z Cupertino był pionierem udostępniania usług satelitarnych w celach ratunkowych. Te jednak były świadczone za pośrednictwem partnera – Globalstar.

Apple ma zamiar rozszerzyć zasięg, ale obecny partner może nie oferować wystarczających zasobów, szczególnie bez zaawansowanej modernizacji. Może to oznaczać, że producent iPhone’ów rozpocznie współpracę z większym graczem, np. firmą Elona Muska. Pojawiły się też plotki, że Globalstar może zostać sprzedane SpaceX.

Apple chciałoby oferować coraz więcej funkcji swoim użytkownikom. Wśród nich wspomina się m.in. reklamach w Apple Maps i możliwości korzystania z nawigacji w miejscach bez dostępu do sieci komórkowej.