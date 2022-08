Ten smartfon wygląda jak budżetowy kuzyn Xiaomi 12S Ultra

Powyższego stwierdzenia nie należy traktować jako obelgi – po prostu Infinix 12 Note Pro projektem plecków przypomina wielokrotnie droższy smartfon, ale to tylko skojarzenie. Najważniejsze jest to, co oferuje i ile kosztuje.

Infinix 12 Note Pro – specyfikacja

Firma, która jeszcze przed wakacjami zdążyła ogłosić debiut na polskim rynku, pokazała właśnie nowy, budżetowy smartfon. Patrząc na to, jak wygląda oraz na jego specyfikację, nie sposób nie odnieść wrażenia, że urządzenie skierowane jest do osób, które szukają przystępnego cenowo modelu, wyposażonego w najważniejsze funkcje.

Sercem smartfona jest ośmiordzeniowy układ mobilny MediaTek Helio G99. W porównaniu Helio G96, procesora obecnego w poprzedniku Note 12 Pro, cechuje się on o 30% lepszym zarządzaniem energią podczas grania i do tego jest produkowany z wykorzystaniem 6-nm litografii (vs 12 nm). Dodatkowo sprzęt dysponuje 8 GB RAM z opcją wirtualnego rozszerzenia o kolejne 5 GB. Do dyspozycji użytkownika oddano 256 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD.

Źródło: Infinix

Choć wcięcie na przedni aparat w postaci kropli wody było modne kilka lat temu, specyfikacja ekranu jest całkiem niezła. 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i 100% pokryciu barw DCI-P3 z pewnością nie będą powodem do wstydu w Note 12 Pro. Producent nie podaje informacji na temat częstotliwości odświeżania obrazu, co wskazuje, że jest to standardowe 60 Hz, natomiast jest wzmianka o próbkowaniu dotyku z prędkością 180 Hz.

Niczym inny smartfon z „12” w nazwie

Na tylną wyspę trafiły 3 obiektywy: główny z matrycą 108 Mpix, 2 Mpix aparat do pomiaru głębi oraz coś, co nazywa się „soczewką AI”. Aparat na przodzie dostał natomiast sensor o rozdzielczości 16 Mpix. Wracając jednak na tył urządzenia i patrząc na obudowę, widać mocne inspiracje obozem Xiaomi. Infinix Note 12 Pro z ogromną, okrągłą wyspą na aparaty przypomina mi bowiem trochę Xiaomi 12S Ultra. Pozbawiony wielu bajerów i wielokrotnie tańszy, ale jednak.

Dodatkowo smartfon oferuje akumulator o pojemności 5000 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 33 W, Androida 12 z nakładką XOS 10.6, NFC, dual SIM, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm i głośniki stereo z systemem DTS. Do wielkich nieobecnych należałoby zaliczyć modem 5G, ale cena wszystko wyjaśnia.

Źródło: Infinix

Ile kosztuje nowy Infinix Note 12 Pro? (cena)

Warto bowiem zauważyć, że występującego w trzech kolorach (biały, szary, niebieski) model Note 12 Pro wyceniono w Indiach na 21999 rupii, co jest równowartością ~1300 złotych, aczkolwiek na start jest dostępny za 16999 rupii (~1000 złotych). Porównując inne smartfony w tej kategorii cenowej, widać gołym okiem, że Infinix kosztem 5G zainwestował w duży ekran i aparat główny o wysokiej rozdzielczości.

Pozostaje czekać i mieć nadzieję, że smartfon trafi wkrótce do Polski – konkurencji w sekcji modeli do 1500 złotych nigdy za wiele.