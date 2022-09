Flagowego Samsunga Galaxy S22 najtaniej kupisz… w sklepie Orlen

Samsung uruchomił kolejną edycję promocji, w której po zakupie flagowego smartfona marki, można dostać nawet 800 złotych zwrotu. Najlepiej na akcji wyjdą ci, którzy sprawią sobie Galaxy S22 w sklepie Orlen Vitay.

Reklama

Promocja na Samsunga Galaxy S22

Jeśli w najbliższych dniach zdecydujemy się na zakup jednego ze smartfonów należących do serii Galaxy S22, to Samsung postara się wynagrodzić nam nasz dobry wybór. W zależności od wybranego wariantu, można zyskać z powrotem 600, 700, a nawet 800 złotych.

W promocji biorą udział modele Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra. Jak łatwo się domyślić, 800 złotych na konto dostaniemy po zakupie najdroższej z opcji.

Jakie są warunki wzięcia udziału w akcji? Otóż należy:

Kupić smartfon z serii Galaxy S22 w okresie od 19 września do 2 października 2022 roku u partnerów promocji.

u partnerów promocji. Aktywować swoje urządzenie do 9 października poprzez uruchomienie smartfonu na terytorium Polski wraz z dostępem do Internetu.

Wypełnić poprawnie formularz zgłoszeniowy dostępny w aplikacji Samsung Members. Do zgłoszenia trzeba dołączyć dowód zakupu oraz wskazać numer swojego konta bankowego.

Po pozytywnej wersyfikacji zgłoszenia otrzymamy 600 złotych (za Galaxy S22), 700 złotych (za Galaxy S22+) lub 800 złotych (za Galaxy S22 Ultra) zwrotu za zakup.

Lista wszystkich partnerów promocji znajduje się w Regulaminie. Dzięki niemu możemy zorientować się, gdzie warto zakupić flagowy smartfon – najtaniej lub ze zniżkami na dodatkowe akcesoria.

9.5 Ocena 9 Ocena

Galaxy S22 najtaniej na Orlenie

Co ciekawe, sklep Orlen Vitay także bierze udział w promocji. Podstawowy Galaxy S22 jest tam o 300 złotych tańszy niż w sklepie Samsunga – kosztuje 3699 złotych. Jeśli odliczyć od tego kwotę zwrotu (600 złotych), okaże się, że finalny koszt zakupu tego modelu to 3099 złotych – całkiem nieźle, jak na flagowca! Jedynym minusem zakupu na stronie Orlenu jest to, że w niższej cenie dostępna jest tam jedynie różowa wersja kolorystyczna. Czarny Galaxy S22 to koszt 3899 złotych.

Jeśli planujemy do smartfona dokupić od razu cały pakiet akcesoriów, to bardziej opłacalne może się jednak okazać zaopatrzenie się we flagowca na stronie Samsunga. Tam czeka nas mnóstwo dodatkowych promocji:

etui Frame z wkładką za 2 złote,

3x więcej punktów Samsung Rewards,

20% zniżki na ładowarkę lub powerbank,

30% zniżki na wybrane etui,

40% zniżki na lokalizator Smarttag.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Samsunga i w regulaminach poszczególnych promocji dodatkowych.