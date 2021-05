MediaTek Dimensity 900 ma być pogromcą Snapdragona, którego ze świecą szukać w smartfonach

Procesory MediaTeka są bardzo chętnie stosowane przez producentów smartfonów. Można nawet odnieść wrażenie, że sięgają oni częściej po układy tajwańskiego giganta szczególnie w bardziej przystępnych cenowo urządzeniach. MediaTek Dimensity 900 z pewnością zagości w niejednym i użytkownicy nie powinni na to narzekać, ponieważ zaoferuje on wysoką wydajność.

Nieprzerwanie trwa walka MediaTeka z Qualcommem

Przez wiele lat to Qualcomm był największym producentem procesorów do smartfonów, a MediaTek musiał się z tym pogodzić. Jednocześnie Tajwańczycy robili wszystko, aby zająć pozycję lidera i udało im się to już w trzecim kwartale 2020 roku, choć biorąc pod uwagę cały ubiegły rok, to Amerykanie nadal pozostali Numerem Jeden w tym segmencie.

Reklama

Przed MediaTekiem jednak świetlana przyszłość. Według ostatnich prognoz, w 2021 roku to właśnie on będzie największym producentem procesorów do smartfonów, ponieważ Qualcomm boryka się z problemami, przez które nie jest w stanie dostarczyć tylu układów, ile jego partnerzy chcieliby kupić. Z tego powodu są zmuszeni wybrać coś z oferty Tajwańczyków, dzięki czemu ich udziały w tym segmencie mocno się zwiększą.

MediaTek Dimensity 900 ma być pogromcą procesora Qualcomm Snapdragon 768G, którego prawie nikt nie stosuje

Na rynku debiutuje coraz mniej smartfonów z procesorami z serii MediaTek Helio – producenci w większości przypadków wyposażają swoje urządzenia w układy z linii MediaTek Dimensity, które zapewniają obsługę sieci 5G. Tajwańczycy w krótkim czasie zaanonsowali wiele procesorów z tej rodziny, zatem zainteresowani mają z czego wybierać.

Według nieoficjalnych informacji, wkrótce do portfolio MediaTeka dołączy kolejny, o oznaczeniu kodowym MT6877, który może być marketingowo nazywany MediaTek Dimensity 900.

MediaTek Dimensity 900 zapewni wyższą wydajność niż Qualcomm Snapdragon 768G (źródło: MediaTek)

Z pierwszych testów wynika, że platforma testowa z tym układem na pokładzie jest w stanie „wykręcić” w AnTuTu ~480 tysięcy punktów. Oznacza to, że zapewni on wyższą wydajność niż procesor Qualcomm Snapdragon 768G, który cieszy się dość miernym zainteresowaniem wśród producentów smartfonów. Można je bowiem policzyć na palcach jednej ręki (wśród nich znajdują się m.in. Vivo iQOO Z3 i Oppo K9).

Mimo że MediaTek Dimensity 900 będzie wydajniejszy niż Qualcomm Snapdragon 768G, to nie dorówna wydajnością procesorowi Qualcomm Snapdragon 780G, który w AnTuTu „wykręca” 540 tysięcy punktów.

Na tę chwilę nie wiadomo, kiedy MediaTek Dimensity 900 zostanie oficjalnie zaprezentowany, ale MediaTek prawdopodobnie poinformował już o nim swoich partnerów i wielu z pewnością wyraziło zainteresowanie tym procesorem. Premiera jest zatem kwestią czasu.