Qualcomm po raz pierwszy ogląda plecy MediaTeka

Cały świat zmienia się na naszych oczach, a wraz z nim układ sił w segmencie procesorów do smartfonów. Po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to MediaTek jest w nim liderem, a Qualcomm musi zadowolić się drugim miejscem. Co na to wpłynęło i jak do tego doszło?

Już w drugim kwartale 2020 roku dystans pomiędzy Qualcommem i MediaTekiem znacznie się zmniejszył – z 9 punktów procentowych (33% vs 24% w Q2 2019) do zaledwie 3 p.p. (29% vs 26%). Wydawało się więc prawdopodobne, że w następnym kwartale dojdzie do zamiany miejsc na podium i rzeczywiście tak się stało.

MediaTek największym dostawcą procesorów w trzecim kwartale 2020 roku

Jak podaje Counterpoint, w trzecim kwartale 2020 roku na całym świecie sprzedanych zostało ponad 100 mln smartfonów z procesorami MediaTek, co dało temu producentowi aż 31% udziałów w segmencie procesorów do smart-telefonów. Udało się to m.in. dzięki świetnym wynikom sprzedażowym w segmencie urządzeń, kosztujących od 100 do 250 dolarów oraz dużym wzrostom sprzedaży na kluczowych rynkach, jak Chiny i Indie.

MediaTekowi pomogły też sankcje, które Stany Zjednoczone nałożyły na Huawei. Procesory tajwańskiego producenta stały się pierwszym wyborem dla producentów, którzy chcą zapełnić lukę, jaką zostawia po sobie chiński gigant. Jak podaje Counterpoint, udziały układów MediaTeka w urządzeniach Xiaomi wzrosły aż trzykrotnie w porównaniu do trzeciego kwartału 2019 roku.

źródło: Counterpoint

Qualcomm musi zadowolić się drugim miejscem z udziałami na poziomie 29%. Jak jednak zauważa Counterpoint Research, amerykański gigant w trzecim kwartale 2020 roku był liderem w segmencie procesorów z modemami 5G – jego układ miało na pokładzie 39% smartfonów, które zostały sprzedane w okresie od lipca do września 2020 roku.

Counterpoint podaje też, że w trzecim kwartale podwoiła się sprzedaż smartfonów z modemami 5G – w tym okresie już 17% wszystkich urządzeń, które trafiły do klientów, zapewniało obsługę sieci piątej generacji. Co więcej, oczekuje się, że w czwartym kwartale 2020 roku odsetek ten wzrośnie już do ~33%. Badacze nie wykluczają też, że Amerykanom uda się powrócić na pozycję lidera jeszcze przed końcem br.