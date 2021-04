MediaTek chce wyprzedzić Snapdragona – 4 nanometrowy chip w drodze

Nieoficjalne informacje mówią o tym, że MediaTek może być pierwszą firmą, która wyprodukuje chip w litografii 4 nanometrów. Czyżby tajwańskie przedsiębiorstwo zmieniło strategię i zamiast jedynie ścigania Qualcomma, tym razem spróbuje go wyprzedzić?

Światowy lider

Tajwańska firma MediaTek zajmująca się produkcją półprzewodników ma powody do radości. Niedawno informowaliśmy o tym, że przedsiębiorstwo zyskało status największego dostawcy chipsetów do smartfonów na świecie.

Flagowe układy Dimensity 1200 i Dimensity 1100 (źródło: MediaTek)

Jeszcze kilka lat temu urządzenia wyposażone w układy MediaTeka ni emiały najlepszej prasy. Przeciętna wydajność, duże problemy z nagrzewaniem czy też częsty throttling były nagminnie wypominane producentowi. Firma od tego czasu przeszła jednak długą drogę i teraz układy projektowane przez Tajwańczyków cieszą się sporym uznaniem.

MediaTek może być pierwszy

Doniesienia z Chin wskazują, że to właśnie MediaTek może jako pierwszy wypuścić na rynek chip wykonany w technologii 4 nanometrów. Produkcja układów ma zacząć się pod koniec 2021 roku (w czwartym kwartale), a pierwsze jednostki mają trafić do urządzeń na początku roku 2022.

Wieść niesie, że wiodący producenci smartfonów już złożyli zamówienia na nadchodzące flagowe układy. W grupie zainteresowanych znaleźli się ponoć Oppo, Xiaomi, Vivo, a nawet Samsung. Nowa technologia to przede wszystkim szansa na osiągnięcie jeszcze większej wydajności, przy jednocześnie lepszej energooszczędności układu.

Żeby nie było tak kolorowo, są też i ciemne strony takiego posunięcia. Produkcją chipów ma zająć się firma TSMC. Biorąc pod uwagę obecną trudną sytuację na świecie, MediaTek musiał zabezpieczyć zamówienie, ponosząc ogromne ofiary. Produkcja jednego układu ma kosztować około 80 dolarów. Jest to niemalże trzy razy tyle, co koszt obecnie produkowanych flagowych chipów wykonanych w litografii 5 nm, za które należy zapłacić od 30 do 35 dolarów. Wpłynie to najprawdopodobniej na znaczny wzrost cen smartfonów.

Najnowsze układy Tajwańczyków mają rzucić wyzwanie dla serii procesorów Snapdragon 8xx. Trzeba jednak pamiętać, że amerykański Qualcomm nie śpi i także prowadzi intensywne prace nad udoskonalaniem swojej technologii. Na ten moment jednak wszystko wskazuje na to, że tytuł pierwszego układu wykonanego w technologii 4 nm, zgarnie MediaTek. Jak odpowie konkurencja? Wieści na ten temat zapewne niedługo zaczną do nas spływać.