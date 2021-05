MediaTek pozostanie największym producentem procesorów w 2021 roku. A co z resztą?

Dobra passa MediaTeka trwa w najlepsze. Według prognoz, tajwański gigant pozostanie liderem w segmencie procesorów do smartfonów w 2021 roku, jednak na jednym polu będzie musiał oddać palmę pierwszeństwa Qualcommowi. Ponadto wyprzedzi go tam też Apple.

MediaTek pozostanie największym producentem procesorów w 2021 roku. A co z Qualcommem i resztą?

Według prognoz Counterpoint Research, w 2021 roku na globalny rynek zostanie dostarczonych o 3% więcej chipów AP (Application Processor) oraz SoC (System on Chip). Wpływ na to będą miały zarówno problemy z ich dostępnością dla producentów, jak i szybki rozwój smartfonów z modemami 5G.

Według Dale Gai, Research Director z Counterpoint Research, dobra passa MediaTeka będzie trwała przez cały 2021 rok – producent ten ma zgarnąć dla siebie aż 37% udziałów w segmencie chipów AP i SoC do smartfonów. Oznaczałoby to wzrost dostaw rok do roku aż o 20% i ma to być możliwe dzięki dostarczaniu procesorów do tanich smart-telefonów obsługujących sieć piątej generacji (w cenach poniżej 150 dolarów) oraz zwiększaniu udziałów w rynku urządzeń 4G.

Ponadto MediaTek ma w pierwszej połowie 2021 roku ogromnie skorzystać na problemach Qualcomma, który zapowiedział duże ograniczenia w dostawach swoich chipsetów. Amerykanie zadeklarowali, że sytuacja może się poprawić dopiero w drugiej połowie br.

Całkowicie inaczej wygląda sytuacja, gdy pod uwagę wziąć jedynie procesory, zapewniające obsługę sieci 5G. Według prognoz Counterpoint Research, Qualcomm pozostanie liderem w tym segmencie z udziałami na poziomie 30% (mogłyby one być nawet wyższe, gdyby nie problemy z dostawami w pierwszej połowie 2021 roku). Na drugim miejscu ma się ulokować Apple (29%), a MediaTek dopiero na trzecim (28%). Należy jednak zauważyć, że cała trójka będzie mimo wszystko szła łeb w łeb.

Co ciekawe, na przygotowanym przez Counterpoint Research wykresie widać również diametralny spadek udziałów chipów HiSilicon Kirin w segmencie procesorów 5G do smartfonów, które w 2020 roku miały aż 23% udziałów. Jest to jednak wynikiem sankcji, jakie Stany Zjednoczone nałożyły na Huawei i jego spółki zależne.

Counterpoint Research prognozuje też, że prawie połowa procesorów, dostarczonych na rynek w 2021 roku, zostanie wyprodukowana z wykorzystaniem procesu 7 nm, 6 nm i 5 nm (MediaTek korzysta już z pierwszych dwóch), które używane są przy produkcji układów, zapewniających obsługę sieci 5G.