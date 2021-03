Spójrz na nowego iQOO Z3 5G. Powiedziałbyś, że to smartfon dla graczy?

Czasy, w których sprzęt gamingowy można było odróżnić już na pierwszy rzut oka, wydają się powoli odchodzić w zapomnienie. Wszystko to za sprawą urządzeń, które na co dzień ukrywają swoje nadprzyrodzone zdolności za stylową, zachowawczą bryłą. Nie inaczej ma być w przypadku smartfona iQOO Z3 5G.

Specyfikacja iQOO Z3 5G

W modelu tym zastosowano 6,58-calowy wyświetlacz LCD IPS o rozdzielczości FHD+ 2408×1080 pikseli (proporcje ekranu 20:9) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz (próbkowanie dotyku na poziomie 180 Hz) i obsługą formatu HDR10+.

Smartfon ma wymiary 163,95×75,3×8,5 mm i waży 185,5 grama. Model ten dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych: Deep Black, Nebula i Cloud Blue. Na jego pokładzie nie zabrakło złącza USB-C i mini jack 3,5mm. Czytnik linii papilarnych został umiejscowiony na prawym boku urządzenia.

Znajdujący się na tylnym panelu smartfona aparat główny 64 Mpix (Samsung ISOCELL GW3, f/1.8) będzie wspierany przez 8 Mpix obiektyw ultraszerokokątny o kącie widzenia 120° (lub 108 ° po korekcji zniekształceń; f/2.2) oraz 2 Mpix matrycę do zdjęć makro (f/2.4). Przedni aparat do zdjęć selfie ma z kolei rozdzielczość 16 Mpix (f/2.0).

iQOO Z3 5G napędza ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 768G (7 nm, 1x 2,8 GHz, 1x 2,2 GHz, 6x 1,8 GHz Kryo 475) wraz z układem graficznym Adreno 620. W zależności od wybranej konfiguracji, na pokładzie znajdzie się od 6 GB do 8 GB RAM LPDDR4X i od 128 GB do 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Dzięki zastosowanej technologii fuzji pamięci, model wyposażony w 8 GB RAM będzie w stanie osiągnąć moc porównywalną do nawet 11 GB RAM.

Procesor połączony jest z pięciowarstwowym systemem chłodzenia, w skład którego wchodzą m.in. grafit i komora parowa. Jeśli wierzyć producentowi, w sytuacjach podbramkowych schłodzi on urządzenie o nawet 10° Celsjusza. Akumulator o pojemności 4400 mAh naładuje dołączana do zestawu 55 W ładowarka. Warto wspomnieć, że iQOO Z3 5G obsługuje system wibracji haptycznych 4D.

Smartfon na start pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z autorską nakładką iQOO UI. Jak sama nazwa wskazuje, nie zabrakło obsługi sieci 5G, jak również dwuzakresowego Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz) i Bluetooth 5.1. Na pokładzie jest też Dual SIM.

Cena i dostępność

Oficjalne ceny poszczególnych konfiguracji prezentują się następująco:

iQOO Z3 5G (6 GB/128 GB) – 1699 juanów (~1020 złotych)

iQOO Z3 5G (8 GB/128 GB) – 1799 juanów (~1080 złotych)

iQOO Z3 5G (8 GB/256 GB) – 1999 juanów (~1200 złotych)

iQOO Z3 5G trafi do sprzedaży w Chinach 1 kwietnia 2021 roku.