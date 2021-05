Premiera Oppo K9 5G. Zachowano tęczową wstawkę na obudowie, tak samo jak ogromny napis

Dzięki dzisiejszej premierze Oppo K9 5G poznaliśmy wszystkie szczegóły dotyczące tego nowego modelu smartfona. Dotychczasowe zapowiedzi się potwierdziły – producent nie zrezygnował z dużego napisu na obudowie.

Kolorowe akcenty, ogromne napisy

Oppo stara się wyróżnić jakoś spośród dziesiątek smartfonów dostępnych na rynku – wszak niemal każdego dnia docierają do nas informacje dotyczące premier kolejnych urządzeń, a wszystkie są do siebie bardzo podobne. Chiński producent poszedł w stronę umieszczania na obudowie telefonu dużych napisów oraz barwnych akcentów w miejscu modułu z aparatami fotograficznymi. Być może to wystarczy, by odciąć się nieco od dość monotonnego designu konkurencji.

Wiadomo jednak, że wygląd to nie wszystko – nawet najładniejsze telefony, mając kiepski zestaw podzespołów, bardzo szybko odejdą w niepamięć. Oppo K9 5G chyba to nie grozi.

Oppo K9 5G (fot. fonearena)

Średnia półka pełną gębą

Nowy średniopółkowiec Oppo ma to, czego byśmy oczekiwali po urządzeniu tej klasy. Wśród podzespołów można wyliczyć na przykład 6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i z możliwością odświeżania obrazu w 90 Hz. Próbkowanie dotyku odbywa się w 180 Hz, a w ekran wbudowano czytnik linii papilarnych szóstej generacji.

Oppo K9 5G (fot. fonearena)

W środku najważniejszym elementem jest procesor Qualcomm Snapdragon 768G (2,8 GHz) z obsługą sieci 5G. System chłodzenia cieczą powinien zapewnić niskie temperatury pracy układu.

Wśród aparatów znajdziemy 64-megapikselową matrycę główną (f/1.7), 8-megapikselowy aparat połączony z obiektywem ultraszerokokątnym (119º, f/2.2) oraz 2-megapikselowy sensor (z obiektywem f/2.4) przydatny podczas tworzenia ujęć makro. Z przodu znajdziemy aparat z matrycą 32 Mpix i obiektywem f/2.4.

Całość zasila bateria o pojemności 4300 mAh z obsługą superszybkiego ładowania 65 W, dzięki któremu urządzenie będzie gotowe do działania w 100% po 35 minutach połączenia z gniazdkiem sieciowym.

W obudowie o wymiarach 159,1×73,4×7,9 mm nie zabrakło miejsca na gniazdo słuchawkowe, USB-C czy zestaw najpotrzebniejszych modułów z Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC i GPS włącznie.

Ceny zaczynają się od 1999 juanów (~1180 złotych) za wersję z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. W sprzedaży dostępna będzie też opcja z 256 GB pamięci wbudowanej, za 2199 juanów (~1300 złotych).