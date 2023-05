Jeśli kupisz smartfon Motorola edge 40 i oddasz swój stary model, dostaniesz dodatkowe 500 złotych!

Motorola rusza ze śmiałą przedsprzedażą nowego modelu edge 40, dzięki któremu nie tylko zaopatrzymy się w nowy model smartfona, ale odsprzedamy aktualnie używane urządzenie, dostając bonusowo 500 złotych.

motorola edge 40 – zakrzywiony ekran w średniopółkowcu

Najnowszy smartfon Motoroli zajmuje miejsce na wyższej średniej półce. Oznacza to, że wyceniony został stosunkowo wysoko, ale jest to spowodowane wykorzystaniem wysokiej jakości podzespołów. Niektóre z rozwiązań widzimy głównie we flagowcach. Mam przede wszystkim na myśli zakrzywiony ekran.

Jak przedstawia się specyfikacja nowej Motki? W kwestii ekranu warto dopowiedzieć, że chodzi o 6,55-calowy panel pOLED wyświetlający obraz w rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli), z wysokim, 144-hercowym odświeżaniem obrazu. Jasność wyświetlacza to 1200 nitów, a to więcej niż we flagowej i znacznie droższej motoroli edge 40 pro. Poza tym mamy obsługę HDR10+ i paletę kolorów DCI-P3 w 8 bit.

W środku działa procesor MediaTek Dimensity 8020, czyli układ, który widzieliśmy ostatnio w tablecie Honor Pad V8. Do tego mamy 8 GB LPDDR4X RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej (UFS 3.1). Chipset zapewnia łączność 5G, a także Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2 z NFC.

motorola edge 40 (fot. Motorola)

Zestaw aparatów na pleckach urządzenia obejmuje 50-megapikselowy sensor główny (1/1.5″, piksel 2.0 μm) z f/1.4 i optyczną stabilizacją obrazu oraz 13-megapikselową matrycę (1.12 μm) z ultraszerokokątnym obiektywem 120° f/2.2 i możliwością robienia zdjęć makro. Kamera główna umożliwia nagrywanie materiałów wideo w 4K UHD w 30 kl./s i Full HD w 60 kl./s.

Z przodu, w otworze wyświetlacza znajduje się kamera 32 Mpix (1.4 μm) z przysłoną f/2.4.

motorola edge 40 (fot. Motorola)

Sporo dobrego można powiedzieć o obudowie. Zmieściły się w niej głośniki stereo z ustawieniami Dolby Atmos, 3 mikrofony, a także bateria o pojemności 4400 mAh z szybkim ładowaniem 68 W. Mamy nawet ładowanie bezprzewodowe 15 W. Co ważne, w zestawie sprzedażowym dostaniemy ładowarkę.

motorola edge 40 (fot. Motorola)

Całość zamknięta jest w bryle chronionej przed wodą i pyłem, zgodnie z klasyfikacją IP68, co odpowiada zanurzeniu w słodkiej wodzie do 1,5 m na 30 minut. Wymiary obudowy to 158,43 x 71,99 x 7,58 mm w wersji z pleckami z wegańskiej skóry. Akrylowy tył powoduje, że urządzenie jest cieńsze o 0,1 mm. Całość waży 171 g (wersja skórzana) lub 167 g (wersja akrylowa).

Sprzęt działa na systemie Android 13 zaraz po wyjęciu z pudełka.

Cena i przedsprzedaż w Polsce

Pewnie zastanawiacie się, jak Motorola wyceniła w naszym kraju taki zestaw podzespołów. Nie jest specjalnie tanio, gdyż motorola edge 40 kosztuje 2999 złotych. Jednak są okoliczności, które mogą sprawić, że chętniej sięgniemy po ten model.

Otóż producent uruchomił przedsprzedaż, która potrwa do 17 maja. W tym czasie można skorzystać z programu „Trade in. Trade up”, który pozwala na na oddanie innego smartfonu do recyklingu. Firma Motorola wraz z partnerem akcji wycenią stare urządzenie i wypłacą konsumentowi gwarantowane 500 złotych + kwotę proponowanej wyceny. Przypomina to więc promocje „Odkup”, organizowane cyklicznie przez Samsunga.

Do Polski nowa edge 40 trafiła w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej (Eclipse Black) i zielonej (Nebula Green), z wykończeniem ze skóry wegańskiej oraz błękitnej (Lunar Blue) – z akrylowymi pleckami. Urządzenie można zamówić w sieciach sprzedaży RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik oraz Sferis i u operatorów sieci: Plus, Play i T-Mobile.

Więcej informacji można zyskać na stronie Motoroli.