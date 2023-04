Tego procesora w tabletach jeszcze nie montowali. Premiera Honor Pad V8

Nie pytajcie się mnie, dlaczego Honor zaprezentował podstawową wersję swojego tabletu niemal pięć miesięcy po premierze edycji Pro. Zamiast tego możecie zadać mi pytanie „Co takiego wyjątkowego jest w nowym układzie mobilnym, jaki otrzymał Pad V8?”.

Honor Pad V8 – specyfikacja

Zanim przejdziemy do samego procesora, sprawdźmy, czy można przewidzieć, w jaką półkę celuje nowy tablet, biorąc pod uwagę parametry techniczne.

Na dobry początek warto powiedzieć, że Honor Pad V8 otrzymał 11-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 2.5K (2560 na 1600 pikseli) z częstotliwością odświeżania o wartości 120 Hz. Z przodu do wideokonferencji wykorzystać można 5-megapikselową kamerę.

Na ramce, oprócz gniazda USB-C i innych wymaganych otworów znalazło się miejsce na maskownice dla czterech głośników.

Honor Pad V8 (Źródło: Gizmochina)

Wszystko po nowemu, ale jakby po staremu

Z tyłu urządzenia, oprócz plecków w kolorze pomarańczowym, w jednym z narożników widzimy dwa aparaty: główny 13 Mpix oraz czujnik głębi 2 Mpix. Do ewentualnego doświetlenia zdjęcia można użyć diody LED.

W kwestiach łączności możemy liczyć wyłącznie na Wi-Fi oraz Bluetooth. Pracę urządzenia podtrzymuje akumulator o pojemności 7250 mAh i opcją szybkiego ładowania o mocy 22,5 W.

Całość waży 485 gramów a grubość obudowy nie przekracza 7,35 mm.

Honor Pad V8 Tak. (źródło: Honor)

Jakim zatem chipsetem raczy nas Honor Pad V8? Okazuje się, że to w tym urządzeniu debiutuje układ mobilny MediaTek Dimensity 8020. Co można o nim powiedzieć? Że ma osiem rdzeni, wykonano go w litografii 6 nm i… w zasadzie jest to Dimensity 1100 – średniopółkowy chip z 2021 roku, tylko ze zmienioną nazwą. Jeżeli przyjrzycie się dłużej tabletowi zauważycie również, że podobieństwo do Honor Tab V7 Pro z 2021 roku nie jest przypadkowe.

Jak zatem Honor postanowił wycenić tablet „z recyklingu”? W Chinach urządzenie wydano w dwóch wersjach: 8 GB RAM + 128 GB pamięci wewnętrznej oraz 8 GB RAM + 256 GB. Pierwsza kosztuje 1799 juanów (~1085 złotych), druga natomiast – 1899 juanów (~1150 złotych). Tab V7 Pro kosztował na premierę 2799 juanów (1690 złotych) i 3299 juanów (1990 złotych) w podobnych konfiguracjach. Przynajmniej nie jest drogo.