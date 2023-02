POCO podtrzymuje tradycję: nowe smartfony X5 to odgrzewane kotlety. Ale dobre!

Jakiś czas temu informowaliśmy Was, że POCO przygotowuje smartfona, który może naprawdę kusić swoją specyfikacją, jednocześnie zwracając uwagę na to, że to kolejny odgrzewany kotlet chińskiego producenta. POCO potrzymało tradycje i podobnie jak poprzednicy, seria POCO X5 to również rebrandy znanych już na rynku smartfonów. Co oferują?

POCO X5 Pro ma wszystko to, co powinien mieć dobry smartfon?

Producent wyposażył model X5 Pro w wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1800 pikseli), który ponadto oferuje 10-bitową głębię kolorów DCI-P3, 900 nitów maksymalnej jasności, zagęszczenie pikseli 395 ppi oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Jeśli chodzi o wymiary urządzenie to są one następujące: 163 mm x 76 mm x 7,9 mm. Smartfon waży dokładnie 181 gramów.

POCO X5 Pro (źródło: POCO)

Pod maską POCO X5 Pro znalazł się ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 778G, którego rdzenie rozpędzą się maksymalnie do 2,4 GHz. Z kolei za grafikę w tym smartfonie odpowiedzialny jest układ Adreno 642L. Z chipsetem współpracuje 6 GB lub 8 GB RAM, w zależności od wybranej przez klienta wersji.

Wraz ze wzrostem ilości RAM zwiększa się również dostępna wbudowana pamięć wewnętrzna – do wyboru jest wariant 128 GB lub 256 GB. Energii do zasilania podzespołów dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 67 W. Producent deklaruje, że bateria wystarczy na 20 godzin ciągłego oglądania filmów i nawet 28 godzin prowadzenia rozmów telefonicznych.

POCO X5 Pro (źródło: POCO)

Konfiguracja aparatu tego modelu prezentuje się całkiem nieźle (przynajmniej na papierze). Aparat główny to 108 Mpix jednostka z czujnikiem o rozmiarze 1/1,52 cala i przysłoną f/1,9. Dodatkowo producent wyposażył smartfona w 8 Mpix aparat do zdjęć ultraszerokokątnych, który oferuje kąt widzenia 120 stopi oraz 2 Mpix jednostkę do zdjęć makro. Z kolei aparat do selfie w tym modelu będzie oferował użytkownikom 16 Mpix i przysłonę na poziomie f/2,4.

W smartfonie znajdziemy jeszcze między innymi moduł NFC, 5G, obsługę Dual SIM oraz głośniki stereo obsługujące technologię Dolby Digital.

Trzeba przyznać, że specyfikacja jest całkiem dobra, ale już widzieliśmy ją na rynku w bardzo podobnych smartfonie. Model X5 Pro to w rzeczywistości rebrand wprowadzonego na rynek w zeszłym roku Xiaomi Note 12 Pro Speed Edition, który jest dostępny wyłącznie w Chinach. Specyfikacja obu smartfonów nie jest identyczna, jednak niezwykle zbliżona.

POCO X5 Pro we wszystkich wariantach kolorystycznych (źródło: POCO)

POCO X5 – czym różni się od droższego modelu?

Tańszy model, czyli POCO X5, różni się od opisanego powyżej smartfona przede wszystkim procesorem. W tym przypadku producent zdecydował się umieścić pod maską chipset Qualcomm Snapdragon 695. Różnice dostrzeżemy również w konfiguracji aparatów – główny aparat ma tutaj 48 Mpix, a ten przeznaczony do robienia selfie 13 Mpix. W tym modelu producent zrezygnował również z Dual SIM oraz głośników z certyfikatem Dolby Digital.

POCO X5 we wszystkich wariantach kolorystycznych (źródło: POCO)

Nie sposób nie odnieść wrażenia, że specyfikacja tego smartfona również wydaje się już gościć na rynku od pewnego czasu i nie jest to mylne wrażenie. POCO X5 to w zasadzie POCO X4 Pro w nieco zmienionej obudowie.

Ile kosztują nowe – stare smartfony POCO?

Zacznijmy od tańszego modelu. POCO X5 występuje w trzech kolorach (czarnym, zielonym i niebieskim) oraz dwóch wariantach pamięci: 6 GB + 128 GB i 8 GB + 256 GB.

Sugerowana cena detaliczna wariantu z 6 GB RAM wynosi 299 euro, a za droższy wariant trzeba zapłacić 350 euro.

W Polsce dostępna jest wersja z 8 GB RAM i 256 GB, w cenie 1599 złotych. W szybkiej przedsprzedaży trwającej do 8 lutego, zapłacimy za ten model 1399 złotych. Szacowany termin dostawy to 15 lutego.

POCO X5 (źródło: POCO)

POCO X5 Pro, podobnie jak jego tańszy brat, występuje w trzech kolorach (żółtym, niebieskim i czarnym), a także w dwóch wariantach pamięci: 6 GB + 128 GB i 8 GB + 256 GB.

Sugerowana cena detaliczna tańszego wariantu to 350 euro, a cena wersji z 8 GB RAM to 399 euro.

W Polsce dostępna jest wersja z 8 GB RAM i 256 GB, w cenie 1799 złotych. W szybkiej przedsprzedaży trwającej do 8 lutego, zapłacimy za ten model 1599 złotych. Szacowany termin dostawy to 15 lutego.