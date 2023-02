Dysk SSD PCIe 5.0 AORUS to piekielnie szybki odczyt danych – prawie 10 GB/s!

Gigabyte AORUS okazuje się niekwestionowanym liderem we wprowadzaniu innowacji na rynek komputerowy – jego sprzęt jest jednym z najlepszych i najwydajniejszych. Tym razem nie jest inaczej – firma oficjalnie zaanonsowała swój najnowszy dysk SSD. Nie jest to jednak przeciętna propozycja – mowa o dysku PCI-e 5.0, który zapewni piekielnie szybki odczyt danych na poziomie prawie 10 GB/s.

AORUS Gen5 10000 SSD – oto, jak prezentuje się dysk PCI-e 5.0

Najnowszy dysk Gigabyte AORUS może być tym, czego potrzebują najbardziej wymagający entuzjaści sprzętu komputerowego. To oczywiście SSD ze złączem M.2 w formacie 2280, który wykorzysta potencjał najnowszych płyt głównych pod procesory AMD Ryzen 7000 (X670 itd.) oraz układy Intel Core 13. generacji (m.in. z chipsetem Z790) za sprawą łączności PCI-e 5.0 i NVMe 2.0.

Propozycja AORUSA bazuje na najnowszym, 8-kanałowym kontrolerze linii PCI-Express 5. generacji, Phison PS-5026-E26, połączonym z szybką pamięcią NAND 3D-TLC z 2 GB wbudowanej pamięci cache na kościach LPDDR4. Takie połączenie ma zapewnić znacznie szybsze osiągi niż dyski na poprzedniej generacji PCIe 4.0 – bo nawet o 40% wyższe, gwarantując maksymalny odczyt sekwencyjny na poziomie do 10 GB/s.

Specyfikacja sprzętu sugeruje, że ten w „domowych” warunkach zaoferuje do 9500 MB/s, natomiast zapis sekwencyjny to maksymalnie 8500 MB/s – to wciąż naprawdę wysokie wartości. Do dyspozycji użytkownika producent daje 1 TB pojemności na pliki.

źródło: GIGABYTE

A to wszystko chłodzone ogromnym radiatorem

Dysk AORUS Gen5 10000 SSD o takiej specyfikacji i możliwościach nie mógł zostać pozbawiony dedykowanego chłodzenia w postaci masywnego radiatora M.2 Thermal Guard XTREME. Porządny odpromiennik ciepła jest tu ogromnie ważny, aby temperatura komponentu nie wzrosła do piekielnych temperatur – te oczywiście mogłyby powodować throttling, czyli celowe obniżanie wydajności w celu zredukowania temperatur.

Specyfikacja urządzenia obejmuje MTBF na poziomie 1,6 mln godzin, a gwarancja to 5 lat lub 700 TBW, zatem możemy spodziewać się, że sprzęt będzie długowieczny. Na razie nie znamy ceny dysku AORUS Gen5 10000 SSD, zresztą podobnie jak terminu, w którym trafi na rynek.