Nowe smartfony POCO na horyzoncie. Kamuflaż to ich drugie imię

Choć nowe smartfony POCO miały pojawić się w całej okazałości dopiero w najbliższy poniedziałek, 6 lutego, to oficjalna premiera aktualnie jest już czystą formalnością. Co wiemy o urządzeniach na kilka dni przed ich debiutem?

POCO X5 oraz X5 Pro – specyfikacja techniczna

Zaczynając od podstawowej wersji – X5 zaoferuje użytkownikom 6,67-calowy ekran AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, próbkowaniu dotyku 240 Hz oraz maksymalnej jasności 1200 nitów. Sprzęt otrzyma układ mobilny Snapdragon 695 – ten sam, który pojawił się w mocniejszym modelu X4 Pro w 2022 roku. Na wyspie na tyle znajdzie się miejsce na sensor główny 48 Mpix, ultraszerokokątny obiektyw z matrycą 8 Mpix i 2 Mpix aparat do zdjęć makro. Z przodu POCO postawiło na aparat do selfie o rozdzielczości 13 Mpix. Całość dopełni akumulator o pojemności 5000 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 33 W.

POCO X5 (Źródło: Roland Quandt / Twitter)

X5 Pro w każdej kategorii zasługuje na swój dopisek. 6,67-calowy ekran o podobnych parametrach co w zwykłym X5 zyska dodatkowo ściemnianie PWM (Pulse Wdth Modulation) o częstotliwości 1920 Hz. Procesor Snapdragon 695 zastąpiono SoC Snapdragon 778G, główny aparat charakteryzuje się matrycą 108 Mpix, a rozdzielczość przedniej kamerki urosła do 16 Mpix. Pojemność akumulatora pozostała bez zmian, ponad dwukrotnie wzrosła za to moc ładowania – do 67 W.

Debiutanci w przebraniu

Ponadto wyciekły również ceny obu smartfonów na rynek europejski. POCO X5 w wariancie z 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane ma wystartować z ceną 269 euro, czyli niewiele niższą niż X4 Pro w zeszłym roku (299 euro) w podobnej kombinacji RAM/ROM. Przełożyłoby to się na cenę w Polsce w okolicach ~1300 złotych. Za POCO X5 Pro przyjdzie natomiast zapłacić 379 euro, czyli ~1800 złotych za wersję z 8 GB RAM oraz 256 GB przestrzeni dyskowej. Na razie nie wiadomo, czy smartfony trafią do oficjalnej polskiej dystrybucji, aczkolwiek można się tego spodziewać.

POCO X5 Pro (Źródło: Roland Quandt / Twitter)

Na koniec, nawiązując do tytułu niniejszego artykułu, warto zauważyć, że POCO X5 i X5 Pro nie są konstrukcjami w w pełni oryginalnymi – oba smartfony są wzorowane na modelach z serii Redmi Note 12 i mają z nimi wiele wspólnego. Różnice są minimalne i, oprócz designu, ograniczają się przede wszystkim do SoC – pierwowzór POCO X5 korzysta ze świeżego, bo zaprezentowanego we wrześniu ubiegłego roku układu Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1.