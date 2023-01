Nowy POCO będzie kusił świetną specyfikacją, ale gdzieś to już widzieliśmy

Już niebawem na rynku zadebiutuje nowy smartfon marki POCO. Mowa o modelu X5 Pro. Urządzenie będzie kusić atrakcyjną specyfikacją, jednak warto zauważyć, że to nie całkowita nowość, ale kolejny odgrzewany kotlet Xiaomi.

POCO X5 Pro – specyfikacja na wysokim poziomie

Chociaż w sieci już wcześniej pojawiały się doniesienia na temat spodziewanej specyfikacji technicznej nowego smartfona chińskiego producenta, to jednak teraz opublikowano przedpremierowo zdjęcia, które przedstawiają pudełko oraz samego POCO X5 Pro. Dzięki nim poznaliśmy kluczowe elementy specyfikacji tego urządzenia. Trzeba przyznać, że (przynajmniej na papierze) wygląda to naprawdę dobrze.

POCO X5 Pro (źródło: Twitter @JAOLtech)

Pod maską smartfona znalazł się procesor Qualcomm Snapdragon 778G – to zaprezentowana w 2021 roku, ośmiordzeniowa jednostka przeznaczona dla średniej półki, której rdzenie rozpędzą się maksymalnie do 2,4 GHz. Chipset wspiera również obsługę sieci 5G. Z ujawnionych grafik można dowiedzieć się też, że jeden z wariantów pamięci będzie łączyć 8 GB RAM oraz 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Co jeszcze zaoferuje średniak POCO? Wiemy, że producent wyposażył go w wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu na poziomie 120 Hz. Dodatkowo smartfon oferuje głośniki stereo, a także moduł NFC. O konfiguracji aparatu wiadomo niewiele – urządzenie może pochwalić się jednak 108 Mpix aparatem głównym, który ma współpracować z obiektywami przeznaczonymi do zdjęć ultraszerokokątnych oraz makro.

POCO X5 Pro (źródło: Twitter @JAOLtech)

Akumulator, w który został wyposażony POCO X5 Pro, ma pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 67 W. Trzeba przyznać, że kluczowe elementy specyfikacji nowego POCO prezentują się bardzo atrakcyjnie, ale jednak to nie pierwszy smartfon Xiaomi, oferujący takie podzespoły.

Już to gdzieś widzieliśmy

Po opublikowaniu doniesień dotyczących smartfona, w sieci niemal od razu pojawiły się informacje sugerujące, że nowy POCO to tak naprawdę odgrzewany kotelet. Model X5 Pro to w rzeczywistości rebrand wprowadzonego na rynek w zeszłym roku Xiaomi Note 12 Pro Speed Edition, która jest dostępna wyłącznie w Chinach.

Specyfikacja obu smartfonów nie jest identyczna, jednak jest do siebie bardzo podobna. To samo dotyczy designu urządzeń – oba zostały wyposażone w charakterystyczną, dość dużą wyspę aparatu na tylnym panelu.

Według nieoficjalnych doniesień, POCO X5 Pro ma zadebiutować w Indiach w nadchodzących tygodniach. Brak jest na razie dokładnych informacji o przewidywanej cenie tego smartfona, ani o tym, czy/kiedy producent zamierza rozszerzyć jego dostępność na inne rynki.