Dobra promocja na Walentynki – drugie słuchawki gratis!

Firma Nothing zaskoczyła nas, przygotowując bardzo atrakcyjną akcję promocyjną na Walentynki 2023, w ramach której klienci mają możliwość otrzymania słuchawek Ear (stick) za darmo. Do kiedy trwa promocja i co należy zrobić, aby dostać gratis te niesamowite pchełki?

Promocja Nothing na Walentynki 2023

Zbliża się ten okres w roku, podczas którego zakochanych wszelkiego rodzaju będzie można znaleźć w niemal każdym miejscu, w które się udamy. Utarło się, że dokładnie 14 lutego należy dać swojej drugiej połówce prezent, który byłby niejako poświadczeniem naszych uczuć. Normą więc stały się róże, czekoladki, misie czy inne rzeczy, po których pozostanie co najwyżej wspomnienie po kilku dniach.

Najnowsze słuchawki w portfolio producenta można teraz dostać za darmo! (źródło: Nothing)

Firma Nothing proponuje jednak innego rodzaju prezent, jakim jest technologia! Któż by się nie cieszył ze świetnie brzmiących słuchawek, które nie dość, że będą sprawdzać się przez lata, to jeszcze pozwolą sporo zaoszczędzić? Producent zdecydował się bowiem na dodawanie gratis swoich najnowszych słuchawek Ear (stick) do każdego zakupionego smartfona Phone (1), począwszy od 3 lutego.

Słuchawki Ear (stick) wraz ze smartfonem Phone (1) są zdecydowanie udanym zestawem (źródło: Nothing)

Jednak nie wszyscy potrzebują smartfona – niedawno zadebiutował Samsung Galaxy S23, na którego najpewniej czekało wielu użytkowników. Prawdopodobnie mając to na uwadze, producent przygotował także drugą ofertę, która zdecydowanie jest atrakcyjna dla wszystkich. W dniach od 6 do 10 lutego 2023 roku, przy zakupie jednej pary Ear (stick), drugą otrzymacie gratis!

Te pchełki nie tylko mają moc, ale i wyróżniają się z tłumu podobnych sprzętów (źródło: Nothing)

Gdzie można skorzystać z oferty?

Promocja obowiązuje tylko na oficjalnej stronie Nothing i nie jest dostępna w innych punktach sprzedaży. Warto również nadmienić, iż liczba objętych promocją zestawów jest ograniczona, jednak producent deklaruje, że nie udostępnił wszystkich na sprzedaż od razu. Codziennie więc do puli dokładane będą kolejne zestawy, aż do ostatniego dnia promocji.

Osobiście postaram się upolować tę drugą okazję, gdyż nowy smartfon w tym momencie do niczego nie jest mi potrzebny. Zresztą, nawet gdyby był, to zdecydowałbym się na Motorolę edge 30 ultra, edge 30 fusion lub edge 40 pro. Jednak w przypadku sprzętu audio, nigdy nie pogardzę dobrym zestawem słuchawkowym ;)