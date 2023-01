Seria Redmi Note 12 w nowej odsłonie zadebiutowała na rynku

Seria Redmi Note 12 zadebiutowała w Chinach już pod koniec października 2022 roku, a dziś została oficjalnie wprowadzona na pierwszy zagraniczny rynek. Rodzina różni się jednak od swojego chińskiego oryginału.

Oto seria Redmi Note 12 w nowej odsłonie

Redmi Note 12 5G

Wprowadzona dziś na indyjski rynek rodzina również składa się z trzech przedstawicieli, ale podstawowy model – Redmi Note 12 5G – różni się od smartfona o takiej samej nazwie, który jest dostępny w Chinach.

Smartfon ma 6,67-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i wsparciem dla 100% DCI-P3 oraz szkłem Corning Gorilla Glass 3. W jego wnętrzu znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, od 4 GB do 6 GB RAM LPDDR4X i 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2 (z opcją dołożenia karty microSD o pojemności do 1 TB).

źródło: Xiaomi

Redmi Note 12 5G oferuje również zestaw trzech aparatów na tyle (48 Mpix f/1.8 + 8 Mpix f/2.2 z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix f/2.4 do zdjęć makro) i 13 Mpix (f/2.45) na przodzie, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i emiter podczerwieni na górnej, hybrydowy Dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD) i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Smartfon fabrycznie pracuje na systemie Android 12 z MIUI 13 i producent zapewnił, że dostanie dwie aktualizacje Androida, a do tego ma zagwarantowane dostarczanie poprawek zabezpieczeń przez 4 lata. Urządzenie zasili zaś akumulator o pojemności 5000 mAh (wsparcie dla ładowania 33 W przez USB-C i USB OTG). Całość ma wymiary 165,88×76,21×7,98 mm, certyfikat IP53 oraz waży 188 gramów.

Redmi Note 12 Pro 5G

Model ten ma 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED, który może odświeżać obraz z częstotliwością 30, 60, 90 i 120 Hz oraz śledzić dotyk z prędkością 240 Hz. Ponadto zapewnia on wsparcie dla Dolby Vision, DCI-P3 i ponad miliarda kolorów, a współczynnik jego kontrastu wynosi 5000000:1. W górnej części ekranu umieszczono też 16 Mpix aparat. Na tyle Redmi Note 12 Pro 5G są zaś trzy aparaty: 50 Mpix (Sony IMX766) z optyczną stabilizacją obrazu, 8 Mpix z obiektywem o kącie widzenia 120° i 2 Mpix do zdjęć makro.

źródło: Xiaomi

Pod maską smartfona znajdują się natomiast procesor MediaTek Dimensity 1080, od 6 GB do 8 GB RAM LPDDR4X i od 128 GB do 256 GB pamięci flash typu UFS 2.2 oraz akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla 33 W ładowania przez USB-C (do 100% w 46 minut). Ponadto Redmi Note 12 Pro 5G oferuje m.in. czytnik linii papilarnych, emiter podczerwieni, dual SIM (2x nano SIM), głośniki stereo z Dolby Atmos i certyfikatem Hi-Res Audio, a także 3,5 mm złącze słuchawkowe. Urządzenie ma zainstalowanego Androida 12 z MIUI 13, a jego wymiary to 163×76,03×7,98 mm, zaś waga – 187 gramów. Co ważne – ten model też ma IP53.

Redmi Note 12 Pro Plus 5G

Specyfikacja tego modelu jest bardzo podobna do listy parametrów Redmi Note 12 Pro 5G. Różnicami są:

dostępne konfiguracje: 8/256 GB i 12/256 GB,

wymiary: 162,9×76,03×8,9 mm,

waga: 208,4 grama,

rozdzielczość głównego aparatu – 200 Mpix (f/1.65), również z OIS,

pojemność akumulatora i wsparcie dla szybszego ładowania przewodowego – 4980 mAh i 120 W (do 100% w 19 minut).

źródło: Xiaomi

Cena, dostępność

Redmi Note 12 5G 4/128 GB – 17999 rupii indyjskich (równowartość ~960 złotych), 6/128 GB – 19999 rupii (~1070 złotych),

Redmi Note 12 Pro 5G 6/128 GB – 24999 rupii (~1335 złotych), 8/128 GB – 26999 rupii (~1440 złotych), 8/256 GB – 27999 rupii (~1495 złotych),

Redmi Note 12 Pro+ 5G 8/256 GB – 29999 rupii (~1600 złotych), 12/256 GB – 32999 rupii (~1760 złotych).



Podane powyżej ceny to ceny, które będą obowiązywały w Indiach. Na tę chwilę nie wiemy, czy dokładnie takie same smartfony trafią również do Polski – w przeszłości zdarzało się, że w Indiach sprzedawano inne wersje niż w Polsce. Mimo wszystko możemy powiedzieć, że seria Redmi Note 12 jest już coraz bliżej kraju nad Wisłą.