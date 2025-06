Ważny komunikat dla klientów sklepów Biedronka. Sklep nie pozostawia wyboru

Biedronka wydała ważny komunikat dla klientów. Sklep nie daje wyboru – albo zrobicie, co Wam każe, albo możecie pożegnać się z dostępem do aplikacji.

Konieczna aktualizacja aplikacji Biedronka

Aplikacja Biedronka, dostępna od maja 2022 roku, cieszy się stale rosnącą popularnością. Tylko ze Sklepu Google Play pobrano ją już ponad 10 milionów razy, a z Huawei App Gallery kolejne ponad 550 tysięcy razy. I chociaż w tym ostatnim sklepie, a także w Apple App Store ma dość niską ocenę (odpowiednio 2,9 i 2,6 na 5), to jest ochoczo wykorzystywana przez klientów. Właściciele urządzeń z Androidem ocenili ją z kolei średnio na 3,9 gwiazdki na 5 możliwych.

Sklep poinformował jednak, że już od najbliższego czwartku, 26 czerwca 2025 roku, korzystanie z aplikacji Biedronka będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy klient zaktualizuje ją do najnowszej wersji. W Sklepie Google Play ostatnia aktualizacja datowana jest na 17 czerwca 2025 roku. W Apple App Store najnowsze wydanie – z 7 maja 2025 roku – ma numer 2.13.0. Z kolei w Huawei AppGallery najnowsza wersja to 2.13.1 z 18 czerwca 2025 roku.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Aby sprawdzić wersję aplikacji, jaka jest zainstalowana na Waszym smartfonie, musicie uruchomić program, a następnie dotknąć Więcej na dolnej belce – informację o aktualnie posiadanej wersji znajdziecie na środku ekranu. W moim przypadku to 2.13.1 (4910) – mam smartfon z Androidem.

Jak zaktualizować aplikację Biedronka na smartfonie?

Najwygodniejsze jest posiadanie włączonej opcji automatycznych aktualizacji – wtedy nie trzeba zaprzątać sobie nimi głowy, ponieważ instalują się one same. Jeśli jednak nie macie aktywowanego tego rozwiązania (choć istnieje raczej niewielkie prawdopodobieństwo, że tak jest), musicie przejść do sklepu za programami na swoim urządzeniu i wyszukać aplikację „Biedronka – Shakeomat, gazetki”, a następnie dotknąć przycisk Zaktualizuj na ekranie. Ewentualnie możecie skorzystać z linków powyżej, które od razu przeniosą Was w odpowiednie miejsce.

W maju 2025 roku Biedronka poinformowała, że klienci mogą korzystać wygodnie z jej aplikacji również na tabletach. Jeżeli zatem macie zainstalowany program sklepu na tablecie, na nim też musicie go zaktualizować do najnowszej dostępnej wersji, aby móc dalej z niego korzystać.