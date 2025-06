Inteligentny zamek Ezviz DL01 Pro i Ezviz DL03 to ideały dla roztargnionych

Zdarza się Wam zastanawiać, czy na pewno zamknęliście drzwi? Albo szukać kluczy po kieszeniach lub w czeluściach torebki bądź plecaka? Nowe inteligentne zamki firmy Ezviz sprawią, że takie sytuacje odejdą w zapomnienie.

Inteligentny zamek Ezviz DL01 Pro zdejmie z Ciebie wielki ciężar

Ile razy w życiu zdarzyło się Wam wyjść z domu, a potem przez cały dzień, aż do powrotu, zastanawiać się, czy na pewno zamknęliście zamek? Założę się, że wielu z Was co najmniej raz, jeśli nie więcej. Tak, mnie też. Inteligentny zamek Ezviz DL01 Pro pozwala o tym zapomnieć, ponieważ automatycznie rygluje się po zamknięciu drzwi. Natomiast w sytuacji, gdy – z pośpiechu czy przez roztargnienie – nie domkniecie drzwi, od razu dostaniecie powiadomienie o tym fakcie na smartfon.

Inteligentny zamek Ezviz DL01 Pro umożliwia też opóźnienie automatycznego ryglowania drzwi oraz udostępnienie klucza innym osobom, ponieważ można go otworzyć również za pomocą smartfona z użyciem Bluetooth. Opcjonalnie da się skorzystać z karty zbliżeniowej. W praktyce istnieje zatem możliwość zrezygnowania z używania kluczy.

Ezviz DL01 Pro (źródło: Ezviz)

Model Ezviz DL01 Pro prowadzi też rejestr interakcji i powiadomi w sytuacji, gdy ktoś wprowadzi nieprawidłowy kod lub spróbuje siłą usunąć zamek z drzwi. Producent zapewnia, że z jego instalacją poradzi sobie każdy – wzywanie fachowca nie jest konieczne. Ponadto można połączyć go z innymi urządzeniami marki, aby – przykładowo – kamera Ezviz rozpoczęła nagrywanie w momencie otwarcia drzwi, by było widać, kto wchodzi do domu. Z kolei po połączeniu z bramką można m.in. zdalnie sterować dostępem z dowolnego miejsca.

Inteligentny zamek Ezviz DL03 pozwoli zapomnieć Ci o kluczach

Funkcjonalność tego zamka jest podobna jak modelu Ezviz DL01 Pro, jednak w jego przypadku producent podkreśla, że całkowicie eliminuje on konieczność używania kluczy, a do tego nie wymaga posiadania bramki domowej. Drzwi można otworzyć za pomocą smartfona, kodu PIN albo karty zbliżeniowej. Łączność odbywa się poprzez Wi-Fi 2,4 GHz. Jest też możliwość utworzenia kodu dla gościa, który będzie ważny maksymalnie przez 1 rok.

Ezviz DL03 (źródło: Ezviz)

Inteligentny zamek Ezviz DL03 również automatycznie rygluje drzwi po ich zamknięciu oraz powiadomi o ich niedomknięciu i próbach włamania poprzez manipulowanie nim, a także prowadzi rejestr wszystkich zdarzeń.

Również w przypadku tego modelu producent zapewnia, że instalacja zamka jest prosta i nie jest potrzebny do tego fachowiec. Ezviz DL03 zasilany jest 4 bateriami AA, ale można też podłączyć zasilanie awaryjne z użyciem przewodu z końcówką USB-C.